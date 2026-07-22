Záměr zrušit Ústav translatologie k lednu příštího roku oznámilo vedení fakulty zaměstnancům letos 18. června. Plán počítal s tím, že se část pracovníků přesune na čtyři různé filologické katedry a samotné studijní programy překladatelství a tlumočnictví se postupně změní jen na specializace uvnitř jiných filologických oborů.
Proti tomuto kroku se však okamžitě zvedl silný odpor. Studenti i zaměstnanci iniciovali otevřený dopis a petici, kterou k dnešnímu dni podepsalo více než sedm tisíc lidí.
Odklad hlasování a hledání kompromisu
Bouřlivá reakce přiměla vedení fakulty k ústupkům. Na úterním jednání děkanky FF UK Evy Lehečkové s vedením ústavu, o kterém informovala pedagožka Jovanka Šotolová, padla dohoda o vytvoření společné pracovní skupiny. Její vznik následně fakulta potvrdila i ve svém oficiálním stanovisku.
Role vzdělaných překladatelů a tlumočníků roste. Jsou to právě oni, kdo musí odhalovat a napravovat omyly strojových překladů, které mohou mít vážné následky.
Zástupci Ústavu translatologie
V nové pracovní skupině zasednou zástupci Ústavu translatologie i dotčených filologických pracovišť, přičemž koordinací byl pověřen proděkan. Hlavním cílem této skupiny bude nalézt udržitelné řešení, které umožní zachovat kvalitní vzdělávání a bádání v oboru translatologie na půdě fakulty.
Vedení se zároveň zavázalo, že kontroverzní návrh na organizační změnu nepředloží na nejbližším zasedání akademického senátu, které se koná 10. září. Harmonogram případné reorganizace se má teprve začít řešit v průběhu tohoto měsíce.
Umělá inteligence překladatele nenahradí
Vedení Ústavu translatologie dlouhodobě upozorňuje na to, že jejich pracoviště má v České republice unikátní postavení, bohatou historii a cenné mezinárodní vazby. Rozkouskování oboru pod jiné katedry s odlišnými cíli by podle akademiků nevyhnutelně vedlo k jeho postupnému úpadku až úplnému zániku.
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Zástupci ústavu v otevřeném dopise zdůraznili, že v éře masivního nástupu umělé inteligence role vzdělaných překladatelů a tlumočníků naopak roste. Jsou to právě oni, kdo musí odhalovat a napravovat omyly a excesy strojových překladů, které mohou mít vážné následky.
V mnoha oblastech je podle nich lidský překladatel a tlumočník naprosto nenahraditelný. Zástupci ústavu varují, že kvůli obyčejnému překlepu sice nikdo nezemře, ale kvůli špatně přeloženému návodu k obsluze elektrického zařízení už třeba ano, nehledě na možná nedorozumění s fatálními následky, která mohou vzniknout vinou chybného tlumočení.
Fakulta bojuje s rozpočtem i demografií
Důvody, proč vedení fakulty k nepopulárnímu kroku vůbec přistoupilo, jsou primárně ekonomické. Z interního e-mailu zaměstnancům vyplývá, že instituce hledá cestu k celkové finanční a organizační stabilitě. Fakultní rozpočet se v současnosti potýká s hned několika zásadními problémy najednou.
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V loňském roce fakulta přešla na vyšší jednotné mzdové tarify podle nového předpisu univerzity. Peníze, které dostává od rektorátu, ale tyto zvýšené náklady podle vedení dostatečně nepokrývají. Při sestavování letošního rozpočtu tak musela fakulta sáhnout do rezerv a využít 45 milionů korun z fondů vytvořených v minulých letech.
Stát i rektorát postupně ukončují finanční podporu takzvaných malých oborů. Fakulta se do budoucna musí připravit také na pravděpodobné finanční dopady nové evropské směrnice o rovném odměňování a v neposlední řadě i na očekávaný negativní demografický propad v populaci uchazečů o vysokoškolské studium.