Kvůli leukemii dala syny do Klokánku. Těžká nemoc připravila matku o příjem

Eliška Hovorková
  8:56
Čtyřiatřicetiletá Denisa Snížková je maminkou dvou chlapců – devítiletého Jakuba a sedmiletého Honzíka. O své syny se stará sama a ještě nedávno byl jejich život plný výletů a kroužků. To se však letos v únoru změnilo. Náhle a tvrdě. Od lékařů si vyslechla, že má leukemii, musí okamžitě nastoupit do nemocnice, vypadají jí všechny vlasy, nebude dva roky chodit do práce a za dva dny začne krvácet do plic nebo do mozku. A přesně to se stalo.
Fotogalerie3

Jakubovi a Honzíkovi nemoc jejich maminky drasticky změnila život. Lidé jim pomáhají ve sbírce. | foto: Donio.cz

„Nemohla jsem dýchat, vykašlávala jsem krev,“ vzpomíná Snížková. V té době musela navíc učinit těžké rozhodnutí. Je samoživitelka a nikdo z rodiny si chlapce nemůže vzít na déle než několik dní. Jakub a Honzík proto museli na nějaký čas do Klokánku. „Chtěla jsem, aby prožili hezké dětství. Kvůli mé nemoci přišli o veškeré své zájmy a já zůstala ze dne na den bez příjmu,“ říká žena.

Krátce po hospitalizaci uvedli lékaři Snížkovou kvůli krvácení a respiračnímu selhání do umělého spánku.

„Zpočátku se to nejevilo dobře, lékaři volali rodině, aby se přišla rozloučit, že to nejspíš nezvládnu,“ popisuje. Když se po dvou týdnech probouzela, měla halucinace. „Zdálo se mi, že mě unesli, týrali někde v garáži, odvezli do jiné nemocnice, ukradli mi děti, a když mě hledala policie, uspali mě. Zdálo se mi i o vlastní smrti,“ líčí.

Léčba se několikrát zkomplikovala

Po probuzení navíc Snížková zjistila, že se téměř nemůže hýbat. „Pokrčila jsem nohy, ale to bylo všechno. Když jsem si uvědomila to ponížení, že nezvládnu základní věci, že si nedojdu na záchod, neumyju se, opět jsem začala brečet,“ vzpomíná. Po několika dnech se zvládla napít, stále ale dostávala umělou výživu nosem. Začala také rehabilitovat a po měsíci stráveném v nemocnici mohla na dva týdny zpátky domů.

„Byla jsem slabá, nic jsem nevydržela, klepala jsem se vysílením a často jsem brečela, protože jsem byla zoufalá ze své nesoběstačnosti,“ říká Snížková.

Jaroslav zemřel po boji s rakovinou, rodině zbyl pětimilionový dluh za léčbu

Následoval pravidelný režim několikadenních chemoterapií v nemocnici a pobytů doma. „Při téhle nemoci jsem zažila nejhorší bolesti, které mě kdy potkaly,“ říká žena. Několikrát podstoupila lumbální punkci, při které se jehlou odebírá vzorek mozkomíšního moku z dolní části páteře, či odběr kostní dřeně z pánevní kosti.

Léčba se několikrát zkomplikovala. „Mám prý nějakou bakterii, na kterou nezabírají léky, ale pouze antibiotika do žíly. Po dvaceti dnech jsem podepsala revers, už jsem to tam psychicky nezvládala, chtěla jsem za klukama. Vydržela jsem pět dní, než jsem v horečkách skončila zpátky na dalších čtrnáct dní,“ líčí Snížková.

Chlapci už jsou z Klokánku zpátky doma, rodinu ale stále čeká dlouhá cesta. Snížková v polovině srpna podstoupila transplantaci kostní dřeně a stále se zotavuje. Po propuštění bude muset být ve sterilním prostředí, nesmí ani mezi větší množství lidí.

Do práce? Ani letos ne

„Po dobu sto dní budu muset každý týden na kontrolu a každý měsíc na odběr kostní dřeně. A s návratem do práce tento rok nemám počítat,“ říká Snížková.

Od konce července lidé Snížkové a jejím dvěma synům poslali milion korun ve veřejné sbírce. Peníze už pomohly zaplatit letní tábory, které Snížková zamluvila ještě před diagnózou.

Mladíka málem zabil strom. I na vozíku se stará o ryby a hledá peníze na lepší život

Část půjde na další hlídání i úklid domu. Snížková totiž musí být po transplantaci ve sterilním prostředí.

„Díky tomu bych se mohla v klidu soustředit na léčbu a uzdravování – a být tu pro své děti jako máma, kterou potřebují,“ dodává. Do sbírky mohou lidé přispět na stránce donio.cz.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi

Rozstřel

Současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 se střetl v předvolebním duelu pořadu Rozstřel se svým předchůdcem a kandidátem za hnutí ANO Adamem Vojtěchem. Řešili nedostatek lékařů, dlouhé...

13. září 2025

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:18

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova po zastřeleném Kirkovi promluvila

Vdova po zavražděném americkém pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi ve svém prvním vystoupení po jeho smrti slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz. Erika Kirková také vyslovila přesvědčení,...

13. září 2025  9:06

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

13. září 2025

Kvůli leukemii dala syny do Klokánku. Těžká nemoc připravila matku o příjem

Čtyřiatřicetiletá Denisa Snížková je maminkou dvou chlapců – devítiletého Jakuba a sedmiletého Honzíka. O své syny se stará sama a ještě nedávno byl jejich život plný výletů a kroužků. To se však...

13. září 2025  8:56

TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Dva Zlaté glóby, za nejlepší komediální televizní seriál a pro Michaela Douglase coby nejlepšího herce ve stejné kategorii, má vedle jiných trofejí na kontě Kominského metoda, jejíž premiéru nasazuje...

13. září 2025  8:31

Kamčatku znovu zasáhlo zemětřesení. Úřady varovaly před tsunami

Pobřeží ruského poloostrova Kamčatka zasáhlo zemětřesení o síle 7,4, uvedla americká geologická služba USGS. Úřady nejprve informovaly o možném nebezpečí tsunami, nakonec podle nich ale nehrozí.

13. září 2025  8:05

Soud v USA rozhodl, že vláda může ukončit právní ochranu až 430 tisíc migrantů

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa může ukončit dočasnou právní ochranu přibližně 430.000 migrantů z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely žijících ve Spojených státech. Podle agentur AP a...

13. září 2025  7:21

Prasátko uveze vagony s dětmi i dospělými, trať chtějí ještě prodloužit

Historickou parní rychlíkovou lokomotivu Šlechtična vyměnil jeden z jejích bývalých strojvedoucích Zbyněk Mikudík za menší vláčky. Se svým tátou a bývalým kolegou z plzeňského klubu jsou hlavními...

13. září 2025  6:15

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Po povodních v roce 2024 se lidé báli, komu se na domě objeví osudné X

Povodně 2024 přinesly zkázu hlavně do východní části Česka. Když velká voda konečně opadla, odhalila zpustošené obce a torza zničených domů. Mnoho lidí, kteří před záplavami opustilo domovy, se...

13. září 2025

Mýtus o životnosti paneláků má tuhý kořínek. Ve skutečnosti vydrží víc

Premium

Třicetiletá životnost panelových domů, kterou údajně plánovali u mnohých tuzemských sídlišť tehdejší konstruktéři, se v různých intervalech vrací. Obvykle o omezené životnosti panelových konstrukcí...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.