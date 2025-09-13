Kvůli leukemii dala syny do Klokánku. Těžká nemoc připravila matku o příjem

„Nemohla jsem dýchat, vykašlávala jsem krev,“ vzpomíná Snížková. V té době musela navíc učinit těžké rozhodnutí. Je samoživitelka a nikdo z rodiny si chlapce nemůže vzít na déle než několik dní. Jakub a Honzík proto museli na nějaký čas do Klokánku. „Chtěla jsem, aby prožili hezké dětství. Kvůli mé nemoci přišli o veškeré své zájmy a já zůstala ze dne na den bez příjmu,“ říká žena.
Krátce po hospitalizaci uvedli lékaři Snížkovou kvůli krvácení a respiračnímu selhání do umělého spánku.
„Zpočátku se to nejevilo dobře, lékaři volali rodině, aby se přišla rozloučit, že to nejspíš nezvládnu,“ popisuje. Když se po dvou týdnech probouzela, měla halucinace. „Zdálo se mi, že mě unesli, týrali někde v garáži, odvezli do jiné nemocnice, ukradli mi děti, a když mě hledala policie, uspali mě. Zdálo se mi i o vlastní smrti,“ líčí.
Léčba se několikrát zkomplikovala
Po probuzení navíc Snížková zjistila, že se téměř nemůže hýbat. „Pokrčila jsem nohy, ale to bylo všechno. Když jsem si uvědomila to ponížení, že nezvládnu základní věci, že si nedojdu na záchod, neumyju se, opět jsem začala brečet,“ vzpomíná. Po několika dnech se zvládla napít, stále ale dostávala umělou výživu nosem. Začala také rehabilitovat a po měsíci stráveném v nemocnici mohla na dva týdny zpátky domů.
„Byla jsem slabá, nic jsem nevydržela, klepala jsem se vysílením a často jsem brečela, protože jsem byla zoufalá ze své nesoběstačnosti,“ říká Snížková.
Následoval pravidelný režim několikadenních chemoterapií v nemocnici a pobytů doma. „Při téhle nemoci jsem zažila nejhorší bolesti, které mě kdy potkaly,“ říká žena. Několikrát podstoupila lumbální punkci, při které se jehlou odebírá vzorek mozkomíšního moku z dolní části páteře, či odběr kostní dřeně z pánevní kosti.
Léčba se několikrát zkomplikovala. „Mám prý nějakou bakterii, na kterou nezabírají léky, ale pouze antibiotika do žíly. Po dvaceti dnech jsem podepsala revers, už jsem to tam psychicky nezvládala, chtěla jsem za klukama. Vydržela jsem pět dní, než jsem v horečkách skončila zpátky na dalších čtrnáct dní,“ líčí Snížková.
Chlapci už jsou z Klokánku zpátky doma, rodinu ale stále čeká dlouhá cesta. Snížková v polovině srpna podstoupila transplantaci kostní dřeně a stále se zotavuje. Po propuštění bude muset být ve sterilním prostředí, nesmí ani mezi větší množství lidí.
Do práce? Ani letos ne
„Po dobu sto dní budu muset každý týden na kontrolu a každý měsíc na odběr kostní dřeně. A s návratem do práce tento rok nemám počítat,“ říká Snížková.
Od konce července lidé Snížkové a jejím dvěma synům poslali milion korun ve veřejné sbírce. Peníze už pomohly zaplatit letní tábory, které Snížková zamluvila ještě před diagnózou.
Část půjde na další hlídání i úklid domu. Snížková totiž musí být po transplantaci ve sterilním prostředí.
„Díky tomu bych se mohla v klidu soustředit na léčbu a uzdravování – a být tu pro své děti jako máma, kterou potřebují,“ dodává. Do sbírky mohou lidé přispět na stránce donio.cz.