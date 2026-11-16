Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chystá další přitvrzení proti neplatičům alimentů. Chce jim sáhnout i na takzvané nezabavitelné minimum a na sociální dávky – tedy na peníze, které dnes zákon chrání i před exekucí. Navazuje tím na novelu trestního zákoníku, která jde do závěrečného, třetího čtení ve Sněmovně a znovu rozšiřuje trestnost neplacení výživného: neplatiči se tak znovu budou vracet za mříže. V Česku je dle statistik 250 tisíc dětí, na něž některý z rodičů alimenty nehradí.
Od ledna 2026 hrozí vězení jen tomu, kdo svým neplacením vystaví dítě nebezpečí nouze. Což se v realitě nestává, neboť druhý pečující rodič tento stav nepřipustí. Novela trestního zákoníku nově bude trestat úmyslné neplacení delší než čtyři měsíce i bez nouze, s horní hranicí trestu jeden rok.
Dlužník se dvěma dětmi a čistou mzdou 20 tisíc korun dnes neplatí nic. Po zavedení minimální srážky by mu šlo dolů 1 245 korun měsíčně.