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Kvůli alimentům zase do vězení. Neplatiči přijdou i o peníze z dávek, plánuje Tejc

Tomáš Lánský
  9:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chystá další přitvrzení proti neplatičům alimentů. Chce jim sáhnout i na takzvané nezabavitelné minimum a na sociální dávky – tedy na peníze, které dnes zákon chrání i před exekucí. Navazuje tím na novelu trestního zákoníku, která jde do závěrečného, třetího čtení ve Sněmovně a znovu rozšiřuje trestnost neplacení výživného: neplatiči se tak znovu budou vracet za mříže. V Česku je dle statistik 250 tisíc dětí, na něž některý z rodičů alimenty nehradí.

Od ledna 2026 hrozí vězení jen tomu, kdo svým neplacením vystaví dítě nebezpečí nouze. Což se v realitě nestává, neboť druhý pečující rodič tento stav nepřipustí. Novela trestního zákoníku nově bude trestat úmyslné neplacení delší než čtyři měsíce i bez nouze, s horní hranicí trestu jeden rok.

Dlužník se dvěma dětmi a čistou mzdou 20 tisíc korun dnes neplatí nic. Po zavedení minimální srážky by mu šlo dolů 1 245 korun měsíčně.

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Kvůli alimentům zase do vězení. Neplatiči přijdou i o peníze z dávek, plánuje Tejc

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ilustrační snímek

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