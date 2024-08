Kvóty žen do vedení? Hloupost EU, míní firmy. Hrozí však až milionové pokuty

Právní úprava se týká například ČEZ, Komerční banky, Monety Money Bank, Philip Morris, Kofoly nebo Colt CZ. Polovina z firem kvótu nesplňuje.

„Jsme rodinnou společností, jejíž management tvoří ti, kdo ji už před více než 30 lety spoluzakládali a co jí pomohli vyrůst do dnešní velikosti. Je to zbytečné byrokratické nařízení,“ míní Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny Kofola.