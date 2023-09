KVÍZ: Miliony na léčbu i opravy. Víte, jak Češi pomáhali ostatním v nouzi?

Češi se ve veřejné sbírce složili na léčbu dvouletého Martínka, který žije se vzácným syndromem AADC. Není to ale poprvé, co lidé dokázali pomoci. Peníze posílají nemocným, do oblastí zasažených katastrofami či obětem válek. Redakce iDNES.cz připravila kvíz o tom, jak lidé v Česku pomáhají druhým.