KVÍZ: Já bych ty internety zakázala. Co víte o historii českého internetu?

„Nikdy by mě nenapadlo, že lidé budou tak žhaví do sdílení informací,“ vzpomínal už v roce 2007 Vinton Cerf, označovaný za otce internetu, na počátky protokolu TCP/IP. Předpovídal tehdy také meziplanetární internet budoucnosti. Taková Věra Pohlová by s ním asi nesouhlasila, vždyť ty aféry každého jenom otravují...

Tak daleko, jako předpovídal Cerf, stále ještě nejsme. Internet u nás ale v současnosti využívá více než 85 procent lidí starších deseti let. Pokud jste jeden/jedna z nich, vyzkoušejte si své znalosti o historii fenoménu, který navždy změnil naše životy.