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Kvasinkové infekce ohrožují pacienty. Antibiotikům odolávají, jsou i smrtelné

Kamila Bendová
  17:00
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ilustrační snímek | foto: koláž iDNES David Votruba

Kvasinky nemusí způsobovat jen „neškodné“ infekce kůže či sliznic, ale mohou být smrtelně nebezpečné. Invazivní kandidózy neboli kandidémie, což jsou závažné kvasinkové infekce krevního řečiště, jsou čím dál větším rizikem zejména v nemocnicích. Tam podobně jako bakteriální kmeny získávají odolnost vůči běžným lékům. Ročně se tato rezistence v Česku týká desítek případů.

Nejnovější národní studie kvasinkových infekcí, která zkoumala situaci ve třech desítkách českých špitálů po celé republice, zjistila extrémní smrtící rizika. I přes léčbu umírá více než třetina pacientů, u neléčených případů může úmrtnost dosáhnout až 90 procent.

Tým pod vedením pracovníků ze Zdravotních ústavů v Ostravě, Ústí nad Labem a Praze, Mikrobiologického ústavu AV ČR a FN Brno odhalil i další varovné zjištění. Dříve nejčastějšího a na léky dobře citlivého původce infekcí postupně střídají odolnější druhy kvasinek, jež vznikají v souvislosti s pobytem člověka v nemocnici.

Rezistentní klony dokážou dlouhodobě přežívat na rukou personálu nebo na plastových površích využívaných v běžné klinické praxi, kde tvoří odolné biofilmy.

Matěj BezdíčekÚstav laboratorní medicíny FN v Brně

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Kvasinkové infekce ohrožují pacienty. Antibiotikům odolávají, jsou i smrtelné

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ilustrační snímek

Kvasinky nemusí způsobovat jen „neškodné“ infekce kůže či sliznic, ale mohou být smrtelně nebezpečné. Invazivní kandidózy neboli kandidémie, což jsou závažné kvasinkové infekce krevního řečiště, jsou...

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