Nejnovější národní studie kvasinkových infekcí, která zkoumala situaci ve třech desítkách českých špitálů po celé republice, zjistila extrémní smrtící rizika. I přes léčbu umírá více než třetina pacientů, u neléčených případů může úmrtnost dosáhnout až 90 procent.
Tým pod vedením pracovníků ze Zdravotních ústavů v Ostravě, Ústí nad Labem a Praze, Mikrobiologického ústavu AV ČR a FN Brno odhalil i další varovné zjištění. Dříve nejčastějšího a na léky dobře citlivého původce infekcí postupně střídají odolnější druhy kvasinek, jež vznikají v souvislosti s pobytem člověka v nemocnici.
Rezistentní klony dokážou dlouhodobě přežívat na rukou personálu nebo na plastových površích využívaných v běžné klinické praxi, kde tvoří odolné biofilmy.