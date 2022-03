Z lékařky uklízečkou? Stát chce uprchlíkům uznávání vzdělání usnadnit

Ukrajinci jsou v Česku dlouhodobě vnímaní jako levná pracovní síla na nekvalifikované pozice. A to navzdory tomu, že si ze své rodné země odnesli třeba i vysokoškolský titul. Se současným přílivem uprchlíků se tak objevují obavy, že řada z nich spadne do šedé ekonomiky nebo bude mít problém nalézt adekvátní pozici.

„Největší problém vidím v prokázání kvalifikace a uznávání diplomů. Když přijde někdo, kdo bude tvrdit, že má vystudovanou Kyjevskou univerzitu, je v současné době iluzorní si myslet, že se tam kdokoli dovolá, aby si ověřil, že tam opravdu studoval,“ popsala v rozhovoru pro iDNES.cz socioložka Jana Skalková z ministerstva práce a sociálních věcí.

Co musí člověk se zahraničním vzděláním splnit, aby mohl svou profesi vykonávat v Česku, se liší podle oboru.

Nejtěžší to mají regulované profese, jako je třeba zdravotnictví. Komplikovaný je ale i pouhý proces takzvané nostrifikace, díky kterému mohou lidé ze všech oborů používat získaný vysokoškolský titul i v Česku.

„Problém s ním mají skoro všichni cizinci, ale je to obor od oboru. Proces nostrifikace je náročný a vyžaduje doložení poměrně velkého počtu dokumentů, a to jak z dané univerzity, tak i ze střední školy,“ popsala Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Dokumenty z univerzity v centru boje

Právě to může být nyní problém. K podání žádosti o nostrifikaci potřebuje žadatel minimálně svůj vysokoškolský titul a takzvaný dodatek k diplomu s informací o obsahu a rozsahu vzdělání a doplňující informace o samotném studijním programu a instituci, která jej poskytla. Část lidí může mít tyto dokumenty již vyřízené a dovezené s sebou do Česka.

„Velká část příchozích ale není v situaci, kdy je to napadne – celkem logicky to není to první, co si člověk ve válečném konfliktu balí,“ míní Faltová. Komunikace s univerzitami, jejichž fungování je mnohdy ochromené válečným konfliktem, přitom není jednoduchá.

Již nyní existuje v zákoně o vysokých školách ustanovení, které má pomoct právě lidem, kteří se ocitli v obdobné situaci. Držitelé mezinárodní ochrany formou azylu či lidé, na které je možné pohlížet dle mezinárodního práva jako na uprchlíky, mohou některé dokumenty nahradit čestným prohlášením. A právě to by se nyní mohlo týkat i příchozích Ukrajinců.

„Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či speciálním vízem lze nahlížet jako na osoby v takovém postavení,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Kromě toho resort navrhuje i mimořádnou legislativu, díky které by tito lidé nemuseli za uznání platit.

Z desítek žádostí tisíce

Nostrifikace vyřizují veřejné vysoké školy. Ověřují a potvrzují tak, že vzdělání ze zahraniční vysoké školy odpovídá některému z jejich programů, a to svou kvalitou i rozsahem. Pokud některé informace chybí, musí kontaktovat domovskou univerzitu a informace doplnit. Právě to nyní školy označují za potenciální problém. Rozhodnutí navíc musí škola vydat ve třicetidenní lhůtě, ačkoliv v odůvodněných případech je možné ji prodloužit. Pokud žádost zamítne, může se žadatel odvolat.

„Je otázkou, zda je zásadní zjednodušení tohoto procesu vůbec možné. Jedná se přece jen o důležitý úkon, kterým potvrzujeme, že odborná kvalifikace dosažená v zahraničí je srovnatelná se vzděláním získaným na naší univerzitě,“ uvedl mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Egon Havrlant na dotaz, zda by bylo žádoucí proces zjednodušit.

Problém to může být i kapacitní. Běžně totiž nostrifikací není tolik. Namátkou Univerzita Karlova jich za rok 2021 vyřídila 1 010, Univerzita Palackého 91. Nyní jich lze čekat násobně více. „S možností narůstajícího počtu žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání počítáme, v případě vyššího nárůstu žádostí jsme připraveni navýšit kapacity,“ uvedl za Univerzitu Karlovu Petr Podzimek z tiskového oddělení školy.

Přesto bude mnohdy alespoň na začátku třeba spoléhat v neregulovaných profesích na vstřícnost zaměstnavatelů. „Zkušení personalisté po pár otázkách dokážou rozlišit, kolika jazyky daný člověk mluví, jestli se orientuje v daném oboru, jestli praxi skutečně má. V tomto na personalisty opravdu apelujeme - buďte součinní a v maximální míře podporujte zapojení lidí s kvalifikovaným vzděláním,“ míní socioložka Skalková.

Problémy u zdravotnických profesí

Ještě větší problém ale nastává u regulovaných profesí, jako je třeba lékař. I tam je třeba nostrifikace. Kromě ní ale daný člověk potřebuje i aprobační zkoušku.

„Aprobační zkouška má 3 části a uskutečňuje se v českém jazyce. První částí jsou písemné testy, které prověřují odborné znalosti uchazeče a znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní služeb v České republice,“ popsal mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Kromě toho musí žadatelé absolvovat šestiměsíční praxi a v jejím rámci vypracovat pět případových studií. Třetí částí je ústní zkouška, která ověřuje odborné znalosti uchazeče před odbornou komisí. Ty se dělají dvakrát ročně, na podzim a na jaře.

Procentuální úspěšnost lékařů účastnících se aprobační zkoušky: 2017 2018 2019 2020 2021 25 % 40 % 53 % 75 % 71 %

I zde může být problémem kapacita. „Ministerstvo zdravotnictví je zatím schopno větší zátěž zvládnout,“ ujistil Jakob.

A ve hře je také úprava procesu. „Ministerstvo zvažuje všechny možnosti včetně případného zjednodušení. To by ale znamenalo nutnou změnu zákona,“ doplnil.



Podle Dagmar Žitníkové, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, může celý proces vyjít na desetitisíce korun. „Stran procesu je nutné objektivně sdělit, že když je zdlouhavý a složitý, tak chrání především pacienty. Prostřednictvím zkoušek se ověřují odborné znalosti a schopnost zdravotníka pečovat o pacienta,“ míní.