Nevpuštění ruského diplomata byla schválnost nebo hloupost, myslí si Filip

České úřady v pondělí nepustily do Česka muže z delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který přiletěl na návštěvu Česka.

Někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze Andrej Kuzněcov má být několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb.



Moskva považuje rozhodnutí českých úřadů o nevpuštění člena delegace za neopodstatněné a prý nezůstane bez odezvy. „Mohlo to narušit hospodářskou spolupráci. Rusové uvažovali, že se otočí a pojedou zpátky,“ uvedl Zeman ve čtvrtek (celý text k přečtení zde).

Ministr zahraničí Tomáš Petříček zatím o případné reakci ruské strany informace nemá. Ministerstvo o nevpuštění Andreje Kuzněcova předem nevědělo. „Není to v kompetenci ministerstva zahraničí, kdo je či není vpuštěn do země, je to otázka bezpečnostních složek,“ vysvětlil.

Jelikož bylo podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa složení ruské delegace známé několik dní dopředu, nevpuštění Kuzněcova považuje buď za „schválnost nebo hloupost“.

„Pokud jsme to dělali na letišti, tak je to buď školácká chyba našich bezpečnostních složek, nebo je to úmysl někoho, kdo chtěl poškodit česko-ruské vztahy,“ uvedl.

„Je to podivné, že když vědí, že v České republice víme, že je to špion, tak proč ho do té delegace dávají,“ domnívá se předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj však celá kauza není tolik závažná a dá se vyřešit.