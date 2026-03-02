Většina z bývalých členů sekty uvedla, že státní zástupce Aleš Postupa jim navrhl nepřiměřené tresty vězení. „Moje klientka považuje navržený trest za projev přepjaté trestní represe,“ prohlásil právní zástupce Lucie Černé.
Žena se podle něj snažila uzavřít dohodu o vině a trestu, s žalobcem se ale na potrestání neshodla. Postupa doplnil, že nevypovídala ani neprojevila lítost. Advokát Tomáše Skrbka, kterému hrozí nejpřísnější postih, uvedl, že se nepodařilo prokázat souvislost mezi tím, co jeho klient udělal a smrtí muže.
|
Šest lidí z kutnohorské sekty půjde k soudu, měli se účastnit smrtících rituálů
Obžalovaní zatím odmítli u soudu vypovídat. Druhý z mužů, Roman Falta, odkázal na svoji výpověď na policii. Předseda senátu Lukáš Barnet proto pustil videozáznam, ve kterém obžalovaný popsal svůj vztah k léčiteli a tehdejšímu vůdci sekty.
Vypověděl, že ho muž dlouhodobě léčil, pak ho ale donutil se přestěhovat do domu s ostatními pacienty. Následně mu poroučel, co má dělat v zaměstnání i životě. Jinak ho ponižoval.
Rituály se údajně konaly v srpnu 2022. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Muž neměl jídlo ani pití, na příkaz léčitele měl dospět k pokoře a přiznat se k intimnímu vztahu s partnerkou vůdce sekty. Když se po několika dnech pokusil o útěk, bili ho muži po celém těle dřevěnou tyčí.
Při další kontrole našla skupina muže již v bezvědomí. Členové sekty, kteří stále věřili v léčitelské schopnosti svého vůdce, za ním kolabujícího muže odvezli. Ten ale odmítal pomoci, proto ostatní zavolali záchranáře. Podle pitevní zprávy byl ale v muž v tu dobu už několik desítek minut, možná hodin po smrti.
Na začátku října 2022 zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně - kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Podle státní zástupkyně muž před svým skonem dobrovolně spolkl lék, který obstarala zubařka a který měl zklidňující a hypnotické účinky.
|
Soud rozhodl v případu vraždy vůdce sekty z Kutné Hory, zubařka si odsedí 12 let
Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Soud za to poslal ženy do vězení na 13 a 12 let, obě se ale proti nepravomocnému verdiktu odvolaly. Hájí se tím, že jednaly na léčitelův pokyn a věřily, že jeho tělo po smrti zmizí.