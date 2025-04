Překonat stud a říct si o pomoc. Kurzy učí, jak zvládat vztek

Už několik měsíců věděl, že se ke své partnerce nechová dobře. Hádali se a „jen“ u křiku nezůstávalo. Vztahem plíživě prorůstalo násilí. Muž s tím však chtěl něco dělat, a tak si šel říct o pomoc.

Jenže v neziskových organizacích, které nabízejí pomocnou ruku se zvládáním vlastního vzteku a agrese, hned nepochodil. Zapsali si jej na pořadník. Čekací doba se počítá na měsíce. A to přesto, že muž byl „ideální klient“ – tedy bez závislosti na alkoholu či drogách a svůj problém si uvědomoval a byl odhodlaný jej řešit.

Čekací lhůty potvrzuje ředitelka brněnské neziskové organizace Spondea, kde podobné kurzy nabízejí také. „Čeká se bohužel i čtyři měsíce. Zvládneme většinou s klientem udělat seznamovací sezení, zmapovat jeho situaci a ověřit si, že jde o člověka, kterému jsme schopní pomoci. Ale většinou do programu nastoupí později, až se nám uvolní místo, psychologové jsou vytížení na maximum,“ popisuje ředitelka Spondea Kristýna Pešáková.

Měsíce ale muž čekat nevydržel, po čase „vybouchl“ a ženě ublížil. Za fyzické napadení už čelí obvinění.

„Život teď musí mít zkažený oba. Pokud si problém sám uvědomoval a věděl, že je něco špatně, je to o to horší. Přesně to ale bohužel vystihuje, s čím se v našich programech potýkáme,“ komentuje případ Pešáková.

V Česku funguje jen asi 15 služeb a programů, které lidem se sklony k násilí pomáhají. Tyto služby využívají i lidé na příkaz soudů. „Že někdo přijde, ať už sám od sebe, nebo na doporučení, je velká věc. Lidé musí překonat obrovský stud a strach a přiznat si, že mají problém,“ říká Evžen Nový z Ligy otevřených mužů, která pomoc také nabízí.

A i tam se čeká měsíce. Předejít násilí je ale lepší než řešit následky. Na to upozorňuje i ministerstvo vnitra. „Finanční náklady na řešení důsledků násilí v mezilidských vztazích, zejména domácího násilí, jsou vysoké a zahrnují třeba náklady na zdravotní péči, sociální služby, právní spory či zásahy policie,“ vyjmenovává mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Podle dřívějšího průzkumu, který si Liga otevřených mužů nechávala zpracovat, by zájem o pomoc mohl mít až milion Čechů a Češek. Jenže programy zvládnou ročně pomoci jen stovkám lidí. Třeba Spondea, kde na částečné úvazky pracují tři psychologové a jeden terapeut, loni „obsloužila“ 185 lidí, z toho 38 žen. Většina přišla na vlastní popud a pocházela z jižní Moravy, ale cestu si tam našli i lidé z dalších osmi krajů.

Liga hlásí 235 klientů za obě své pobočky dohromady. Persefona pomůže ročně stovce lidí, Diakonie – Československá církev evangelická – se loni starala o 109 lidí, z toho 24 žen. Podle vedoucí Věry Víchové hlásí polovina klientů po dokončení kurzů zlepšení partnerských vztahů. Třetině se daří zlepšit vztah s dětmi. Diakonie cílí i na mladistvé, a to anonymní internetovou poradnou.

Peněz na terapeuty je málo

Služby jsou podle Pešákové zdarma, aby lidé nemuseli řešit další překážky. Jenže to komplikuje zaměstnávání odborníků. „Většinou byli placeni z Norských fondů, tedy peněz ze zahraniční pomoci. Jenže fondy před rokem skončily a peníze se teď shánějí mnohem obtížněji,“ vysvětluje Pešáková. Podle ní stát dostatečně nepodporuje práci s původci násilí a rozhodně nepřispívá tolik, aby byly služby dostupné všude.

Evžen Nový označuje současný systém financování za neudržitelný. Na programy přispívají ministerstva práce, spravedlnosti a vnitra. To poslední má vypsaný speciální dotační program na prevenci sociálně patologických jevů. V předchozích třech letech nikdy nepřesáhla částka vyplácená všem neziskovkám dohromady 2,6 milionu korun. Až letos se rozpočet povedlo navýšit na čtyři miliony.

„Násilí je celospolečenský problém, na který doplácejí ti, na kterých je násilí pácháno, ale i ti, kteří se násilí dopouštějí. Jde o riziko sociálního vyloučení, ztráty zaměstnání, rozpadu vztahů či zvýšené riziko výskytu psychických poruch i závislostí. Většina násilníků nezmění své chování bez vnějšího zásahu,“ říká Krátoška.

Pro srovnání: některé z organizací jen samy pro sebe od září 2022 do dubna 2024 dostaly z Norských fondů více, než je celý letošní dotační rozpočet ministerstva vnitra. Resort spravedlnosti dává letos 1,8 milionu korun, a to na práci s pachateli. Ministerstvo práce vyhrazuje pro dotace násobně více, jenže pro širší skupinu služeb, které mohou pomáhat i obětem, dětem či rodinám. Žádostí je tolik, že se dostane asi na polovinu žadatelů.