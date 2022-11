Středula a zaměstnavatelé budou s vládou řešit kurzarbeit. Kvůli cenám plynu

Zatímco minulý týden předával na ministerstvu vnitra listinu s podpisy jedenácti senátorů, aby se mohl utkat o post nové hlavy státu, nyní se bude muset soustředit na svou práci odborového předáka.

Otázku kurzarbeit označil před jednáním s vládou a Středulou za klíčovou i prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Vláda to zanedbala, řadu měsíců na tom nepracovala. My jsme předali ministerstvu práce a sociálních věcí, jak by měl vypadat kurzarbeit, když by byl nedostatek plynu nebo problém s plynem,“ řekl Hanák.

Návrh nařízení, které by pro firmy spustilo možnost čerpat státní příspěvek na zaměstnance, poslalo MPSV do zkráceného připomínkového řízení. Kurzarbeit představuje zkrácenou práci se státním příspěvkem na mzdy. Česko má v zákoně kurzarbeit od loňského července, vláda ho zatím nevyužila.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky by se zkrácená práce s příspěvkem od státu na mzdy týkala firem, které se kvůli cenám energií dostaly do mimořádné krizové situace, a také jejich dodavatelů. Podle Hanáka se přitom do krizové situace dostávají sklářské, keramické, slévárenské či hutní firmy, ale také veřejná doprava.

Návrh nařízení musí schválit Evropská komise. Evropský souhlas má bránit nedovolenému zvýhodňování určitých oborů či provozů v unijních zemích, zaručit má rovné podmínky.

Zásobníky plynou jsou podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely naplněny z 99 procent, obsahují 3,34 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Po úplném naplnění zásobníků hodlá ministerstvo průmyslu zajišťovat plyn pro denní spotřebu, aby zásobníky začalo využívat co nejpozději.