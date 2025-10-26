Kde skončily peníze z prodeje pozemků? To je otázka.
Tenistům sebrali klub a pozemky v Karlíně. O vše přišli za prapodivných okolností
Tenisový klub TJ Karlín Tesla. V těsné blízkosti stavby Libeňského mostu a Nového Rohanu je areál TJ Karlín - Tesla. Budova chátrá, kurty zarůstají travou. A místě je firma pro rozvoz jídla, v sousedství hospoda se zahrádkou. (24. října 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA
Tenistům sebrali klub a pozemky v Karlíně. O vše přišli za prapodivných okolností
Desítky let chodili hrát tenisté na pražský Libeňský ostrov do tamního klubu TJ Karlín Tesla tenis. Kurty měli na svém pozemku. Stejně tak jim patřila i zdejší budova. O vše ale za prapodivných...
