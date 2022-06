Kůrovec útočí na další stromy, pomáhá mu sucho. Kalamita má být horší než loni

„Dosavadní počasí lze hodnotit jako průměrné. Kůrovcům nijak významně nepomáhalo ani neškodilo. Ve srovnání s loňským rokem je rojení a vývoj kůrovců mírně napřed, s rokem 2018 naopak výrazně pozadu,“ shrnuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. V praxi to znamená, že se lesníci ani letos nevyhnou masivní kalamitní těžbě. Lesy ČR odhadují, že u nich by mohla dosáhnout až tří milionů metrů krychlových smrku. To je zhruba 150 tisíc plně naložených tatrovek.

Několikaletá kůrovcová kalamita nicméně podle lesníků na mnoha místech pomalu doznívá. Nejcitlivější lesy už kůrovec zlikvidoval a lesníci se tam teď zabývají hlavně obnovou.