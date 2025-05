Policie stíhá gang kuplířů. Viní je, že verbovali prostitutky a pak jim brali peníze

Gang podle vyšetřovatelů páchal trestnou činnost nejméně od září 2019 do loňského března. K provozování prostituce sháněla skupina bytové priváty, a to zejména v penzionech. Dále prostitutkám zajišťovala inzerci, dopravu do privátů i další podporu nezbytnou pro provozování sexuálních služeb.

„Dle našich závěrů docházelo ke kořistění z výdělků prostitutek vybíráním podílů ve výši 50 procent nebo v podobě denních poplatků ve výši 1 500 Kč za každou prostitutku,“ popsal mluvčí.

Skupina tak podle něj získala majetkový prospěch ve výši nejméně 460 tisíc korun. Všech deset obviněných stíhá policie na svobodě. Kauzu dozoruje Okresní státní zastupitelství v Náchodě.