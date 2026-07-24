Šéf ODS vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše, aby upustili od jmenování Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení, které má za netransparentní.
„Na samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů, včetně informací, že Radomír Lašák nepostoupil mezi šestku z původních devíti kandidátů, které komise vybrala,“ řekl Kupka.
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„A pokud je to jinak, ať Alena Schillerová a Andrej Babiš doloží všechny podklady. Já jsem ho k tomu vyzval také písemnou interpelací a pokládám za naprosto nezbytné, aby řekli, jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň, zda s ním o tom jednali, jak probíhalo výběrové řízení. Vyzývám ho k tomu, aby předložil a jasně dal na stůl, jak jmenování a složení výběrové komise, tak průběh samotného výběrového řízení,“ uvedl šéf občanských demokratů.
Nominace manažera, který je spojen s koncem Českých aerolinií, znamená podle Kupky ohrožení státní společnosti, jež prokazatelně funguje dobře a vykazuje růst. Personální změnu dal do souvislosti s úvahami Babiše o prodeji akcií letiště v roce 2028, což ho vede k podezření, že se chystá něco problematického. Použil spojení „loupež století“.
Podle ministerstva financí je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je účelovou manipulací.
„Radomír Lašák je zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví a řízení lidských zdrojů s nezpochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi, a to jak z majetkových účastí státu ČR, tak například z USA. Spojování jeho osoby s úvahami o uvedení části letiště na burzu je účelová manipulace. Pokud by ministerstvo k takovému kroku v budoucnu snad přistoupilo, uskutečnilo by ho zcela bez ohledu na složení představenstva, které ve strategických záležitostech vždy vykonává vůli akcionáře,“ uvedlo ministerstvo financí v reakci na výzvu ODS.
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Ekonomové a analytici ČTK sdělili, že případný prodej až 40procentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun, vzdal by se ale části budoucích dividend. Nabídnutí akcií by podle nich mělo ekonomický smysl pouze tehdy, pokud stát výnos využije na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by šlo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují experti takový krok za nevhodný.
Pět odborových organizací působících na letišti vyhlásilo od 21. července stávkovou pohotovost kvůli obavám o další směřování letiště, které vedle prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení také z výběru Lašáka do vedení. Odbory ho spojují se zánikem tradičního leteckého dopravce. Lašák stál v letech 2006 až 2009 v čele ČSA.