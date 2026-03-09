Kupka představí stínovou vládu ODS, má být protiváhou k Babišovu kabinetu

  6:05
Předseda občanských demokratů Martin Kupka, který v lednu vystřídal v čele strany po dvanácti letech bývalého premiéra Petra Fialu, představí dopoledne svoji stínovou vládu a její priority. Kupkova stínová vláda má být podle ODS plnohodnotnou protiváhou současnému kabinetu Andreje Babiše.

Nový předseda ODS Martin Kupka přijímán gratulaci od svého předchůdce v čele strany, expremiéra Petra Faily. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Počínání stínové vlády ODS se vyplatí sledovat i proto, že každý z dosavadních předsedů občanských demokratů byl dříve či později premiérem – Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas i Petr Fiala.

„Vrátíme se do Strakovky,“ řekl Kupka po zvolení. Slíbil po zvolení, že se chce poprat o co nejlepší volební výsledek. Děkoval svému předchůdci Fialovi.

„Budeme důslednou, viditelnou a sebevědomou opoziční silou, která dokáže vládu kontrolovat a tlačit k odpovědnosti. Nesmíme se smířit s tím, že tuto zemi řídí účelové spojenectví koalice nevydávání, které stojí na vzájemných protislužbách a osobních zájmech,“ slíbil na kongresu ODS Kupka.

Zaměřit by se podle Kupky měla ODS na to, aby byla opět první volbou pro podnikatele. Řekl, že ODS by měla pracovat na snížení daňové zátěže práce či na odstraňování daňových výjimek.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

9. března 2026  6:31

