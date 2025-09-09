Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Autor: ,
  10:33
Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je možné si do výdejního boxu nebo na výdejní místo na základě on-line žádosti poslat nový řidičský průkaz namísto neplatného.
Ministr dopravy Martin Kupka předvedl, jak si vyzvednout řidičský průkaz z...

Ministr dopravy Martin Kupka předvedl, jak si vyzvednout řidičský průkaz z výdejního boxu. (1. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr dopravy Martin Kupka předvedl, jak si vyzvednout řidičský průkaz z...
Ministr dopravy Martin Kupka předvedl, jak si vyzvednout řidičský průkaz z...
Ministr dopravy Martin Kupka předvedl, jak si vyzvednout řidičský průkaz z...
Ministr dopravy Martin Kupka předvedl, jak si vyzvednout řidičský průkaz z...
24 fotografií

O chystané změně na úterní konferenci „Od vizí k výsledkům: Česko na cestě k digitální budoucnosti“ hovořil ministr dopravy Martin Kupka z ODS.

Doručování do výdejních boxů ministerstvo zavedlo v červenci a od té doby jej využilo 15 000 žadatelů o náhradu za řidičský průkaz s končící platností. V budoucnu by bylo podobným způsobem možné zasílat i průkazy pro čerstvé držitele, kteří složili zkoušky v autoškole.

Doručení řidičského průkazu nebo v budoucnu i registrační značky nebo technického průkazu funguje stejně jako při doručení zboží z e-shopu, kdy má zákazník možnost zvolit volný výdejní box ve svém okolí nebo si nechá zásilku doručit do výdejního místa. Poplatek za takové doručení je 100 Kč. Nadále zůstává možnost nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností.

Vysmátý Kupka otestoval novinku. Řidičák si vyzvedl přímo z výdejního boxu

Celkově Portál dopravy za dobu fungování zaznamenal 2,5 milionu přihlášení a celkem 400 000 podaných žádostí. V rámci portálu funguje i platební brána, přes kterou je možné zaplatit správní poplatek.

V České republice sice už není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale stále je povinné, aby byl platný. V druhém letošním pololetí by o výměnu řidičského průkazu mělo podle ministerstva žádat okolo 400 000 řidičů.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který má ve vládě na starosti i digitalizaci, stát dosud digitalizoval 1437 služeb veřejné správy. To je ale jen necelá čtvrtina z jejich celkového počtu. Na konci roku by to mělo být celkem 2048 služeb. Původně se přitom podle vlády měly všechny služby digitalizovat do letošního února.

Řidičský průkaz půjde doručit do výdejních boxů, novinka bude platit od července

Na konci minulého roku ale poslanci schválili na návrh vládní koalice dvouletý odklad zákona o právu občanů na digitální služby. Více než 2000 služeb zároveň dostalo výjimku a kvůli malému využití digitalizovány být nemusí.

Letošní ročník Týdne pro Digitální Česko od 8. do 14. září se zaměřuje na přípravu na povolání, která dnes ještě neexistují, využívání AI a práce s daty. Řeší také bezpečnost na internetu, prevenci kybernetických hrozeb a současné inovace v IT odvětví.

Samotný program tvořený z kurzů, přednášek a diskusí o rozvoji digitalizace je určený pro širokou veřejnost. Celkem se bude konat přes 300 akcí. Programu se účastní více než 160 partnerů z akademické sféry, knihoven, firem, neziskového sektoru i státní správy.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:40,  aktualizováno  10:57

Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog

Premium

Pád vlády francouzského premiéra Françoise Bayroua ukázal, že prezident Emmanuel Macron selhal ve vytvoření koalice schopné prosadit kompromisní reformy. Projevuje se také potřeba revize celého...

9. září 2025  10:55

Porodila dvě děti, obě našli mrtvé. Policie uzavřela šokující dvojnásobnou vraždu

Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Jedno zemřelo loni na podzim, mrtvolka druhého byla v přístavku u...

9. září 2025  10:23,  aktualizováno  10:49

Plaga by omezil mobilní telefony ve školách. Decroix nemyslí, že to pomůže

Bývalý ministr školství a volební lídr ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga podpořil omezení mobilních telefonů ve školách. „I z těch studií vychází, že se zlepšilo klima ve škole, studenti se zase...

9. září 2025  10:03,  aktualizováno  10:45

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:39

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je...

9. září 2025  10:33

Za tři týdny jsou Vánoce! Maduro je ve Venezuele opět posunul na říjen

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí oznámil, že Vánoce v jeho zemi opět začnou mnohem dříve než v jiných státech. Maduro jejich začátek letos dekretem posune na 1. října. Prezident čelí...

9. září 2025  10:29

Žháři v Berlíně poškodili stožáry vysokého napětí, bez proudu jsou desítky tisíc lidí

Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí, informovala berlínská policie.

9. září 2025  10:05

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  9:55

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma...

9. září 2025  8:54,  aktualizováno  9:43

Září je investorsky zakletý měsíc. Nedaří se akciím v USA ani evropským firmám

Měsíc září není mezi investory dlouhodobě příliš oblíbený. Při pohledu do minulosti je totiž patrné, že právě v této části roku se akciím většinově nedaří. Třeba americký index S&P 500 se během...

9. září 2025  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.