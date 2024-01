Není normální, reaguje Kupka na Babišův výpad. Doufá, že se mu Rakousko neozve

Kupka charakterizoval výrok Babiše jako úlet, který ale zároveň vyvolal mezinárodní poprask. „Takhle by se přece normální politik vyjadřovat neměl, zvlášť v situaci, pokud chce aspirovat na nějakou vládní pozici. Znamená to ostudu pro Českou republiku v zahraničí. Ty články, které vycházely v rakouských médiích, tak ty nejsou pro Česko ani trochu příznivé,“ řekl.

Ministr dopravy také podotkl, že rakouská ministryně dopravy, která výstavbu dálnice S10 koriguje, je sama členkou strany Zelených a zpřístupnila i další pokračování stavby dálnice, která by se měla dokončit okolo roku 2031.

Babiš později své vyjádření korigoval. „Když jsem řekl magoři, myslel jsem samozřejmě ty Zelené ve vládě, ne rakouské občany,“ napsal Babiš redakci iDNES.cz a obdobně se vyjádřil i na sociální síti X.

Andrej Babiš @AndrejBabis Můj výrok samožrejmě nebyl smeřovaný k občanům Rakouska, mluvil jsem o straně Zelených. Aktivistech, kteří záměrně blokují dostavbu dálnic. Z kontextu to bylo jasné. oblíbit odpovědět

Babišova slova se pokusila agentura APA přeložit do němčiny, přičemž jako německé ekvivalenty českého výrazu „magor“ nabízí synonyma Narr (blázen), Trottel (blbec) nebo Spinner (šílenec).

APA cituje i další související Babišův výrok: „A pokud je pravda, že 1. února je nějaký mimořádný summit, tak ať si udělá pan premiér (Petr Fiala) bilaterálku s panem kancléřem Rakouska, ať mu řekne: Hele, potřebuju, abys stavěl. Je blbé, že my budeme na té hranici 2026 a tomu Rakousku to potrvá ještě do roku 2031, pět let.“

Na Babišova slova bezprostředně po jeho projevu reagoval předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. Ten vyjádřil lítost nad tím, že se z diskuse stala, jak řekl, mezinárodní ostuda. „Já se omlouvám našim sousedům do Rakouska, rozhodně to není názor Poslanecké sněmovny, že by byli naši sousedi tímto sprostým slovem nazývání, máme je v úctě, rádi k nim jezdíme a jsme rádi, když jezdí k nám,“ řekl.

Kupka také dodal, že zatím nemá od rakouské strany žádnou oficiální reakci. „Doufám, že se rakouská ministryně neozve. Pokud by se ozvala, tak to samozřejmě vysvětlím. Andrej Babiš bohužel opět semlel páté přes deváté. V debatě o korespondenční volbě se objevilo téma Zelených a dopravních staveb,“ komentoval ministr.

Dálnice Brno – Vídeň do roku 2030, slíbil Kupka

Ministr dopravy se vyjádřil také k několika klíčovým dopravním projektům, jenž jsou stěžejní pro jeho vládu. Dokončení dálnice mezi Brnem a Vídní by podle něj měla být hotová už v roce 2030. Aktuálně probíhá hodnocení projektu z pohledu vlivu na životní prostředí. Kupka se vyjádřil i o pracích na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. S dokončením důležité spojnice na západ Čech počítá nejpozději do pěti let.

„V letošním roce budeme otevírat obchvat Krupé. Rozběhneme další dvě stavby, úsek mezi Lubencem a Petrohradem. Jen pro představu, teď se staví na třech úsecích velice intenzivně,“ dodal Kupka, který zmínil také dostavbu velkého pražského okruhu. U něj ministr dopravy věří, že bude hotový kolem roku 2030.

Martin Kupka také uvedl, že v příštím roce začne stavba sto dvaceti kilometrů dálnic a odmítl i kritiku opozice, že vláda Petra Fialy upřednostňuje zbrojení armády před investicemi v dopravě. „Jak v minulém roce, tak v letošním roce, máme rekordní částku do dopravní infrastruktury. Rozhodně se práce na naší obranyschopnosti nepodepisuje na menším objemu výstavby. Už proto ne, že objem výstavby je unikání, je rekordní, nikdy takový nebyl,“ prohlásil.