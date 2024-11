Češi stále více šetří na kultuře. Měla by reagovat na současné dění, myslí si

Necelá čtvrtina dotazovaných věří, že by měla kultura přinášet nové pohledy na aktuální témata, zatímco více než dvě třetiny ji vnímají spíše jako formu odpočinku. Data vyplývají z průzkumu Kanceláře Kreativní Evropa, která je českým zastoupením stejnojmenného programu Evropské unie. Češi podle něj oproti minulému roku na kultuře šetří. V průměru za ní vynaloží 323 korun měsíčně, což je ve srovnání s loňskem pokles o 23 procent.

Průzkum se uskutečnil v letošním říjnu prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Zúčastnilo se ho 1025 respondentů ve věku 18 až 65 let.

„Kultura má jedinečnou schopnost reagovat na různé situace ve veřejném životě. Slouží jako most mezi lidmi rozdílných názorů. V dnešní době, kdy se společnost polarizuje, může právě kultura sehrát zásadní úlohu ve zprostředkování veřejného dialogu,“ uvedla Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

Tomuto tématu se mimo jiné bude věnovat mezinárodní konference Střed zájmu: Kultura v nejisté době, která se uskuteční 7. listopadu v Praze.

Zejména mladí Češi a Češky si podle Müllerové uvědomují význam členství v Evropské unii pro rozvoj kultury v ČR i to, že politické změny mohou ovlivnit podmínky v kultuře. U generace do 26 let to platí pro více než 70 procent dotazovaných, zatímco u respondentů ve věku nad 45 jde o 54 procent. S názorem, že změna politického směřování může mít dopad na podmínky v kultuře, více souzní opět mladší generace, kde s ním souhlasí sedm z deseti mladých Čechů a Češek.

Průzkum rovněž ukázal, že 61 procent respondentů souhlasí s tím, aby se kultura podporovala z veřejných zdrojů i v době ekonomické krize.

Návštěvnost kulturních institucí se podle průzkumu oproti loňskému roku téměř nezměnila. Lidé nejčastěji navštěvují hrady a zámky, kam alespoň jednou ročně zavítají tři čtvrtiny populace. Polovina obyvatel Česka si alespoň jednou za rok zajde do kina, muzea či galerie. Na koncert populární hudby se alespoň jednou ročně vydá 48 procent a do divadla zamíří 46 procent z nich. Více než polovina lidí sáhne alespoň jednou týdně po knize. Oproti loňskému roku ubylo pět procent diváků, kteří sledují denně televizi. Tento pokles je nejvýraznější u mladší generace, která klasické masmédium často mění za streamovací platformy jako Netflix či HBO. Denně je využívá více než 38 procent z nich.

Grantový program Evropské komise Kreativní Evropa, do něhož je zapojeno asi 40 evropských zemí, nabízí ročně téměř dvě desítky výzev pro financování kulturních projektů. Program vznikl v roce 2014. Pro období 2021 až 2027 Evropská komise navýšila rozpočet programu o 65 procent na 2,44 miliardy eur (přes 59 miliard korun).