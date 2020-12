Národní muzeum nebo Rudolfinum. V Česku se zčásti znovu otevře i kultura

Pro muzea a galerie platí, že mohou využít čtvrtinu své kapacity. Národní muzeum ve čtvrtek otevře svou Historickou a Novou budovu, České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum. Láká především na velkou výstavu Sluneční králové, která dokumentuje archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště. Přibyly nové výstavy Slavní čeští skladatelé, Lvem mě nazývají, 1620. Cesta na Horu, Hudební zvěřinec nebo Korona v muzeu!. Vstupenky lze zakoupit i online na webu Národního muzea.

Národní galerie Praha zve hlavně na výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která se koná v paláci Kinských. Galerie pro ni prodlouží otevírací dobu od pondělí do neděle od 09:00 do 21:00. Ostatní výstavy a expozice budou otevřeny v běžné otevírací době úterý až neděle od 10:00 do 18:00, ve středu do 20:00. Vstupenky nelze předem rezervovat.

Ve Valdštejnské jízdárně, Veletržním paláci a Anežském klášteře se až do konce ledna prodlouží výstava Mikuláše Medka a od 11. prosince bude přístupná nová expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci.

Muzeum hlavního města Prahy od čtvrtka zpřístupní Petřínskou rozhlednu, tamní bludiště, Prašnou bránu či obě mostecké věže. Od 4. prosince se návštěvníkům otevře Zámecký areál Ctěnice a od 5. prosince bude přístupný i dům U Zlatého prstenu a Müllerova či Rothmayerova vila. Podskalská celnice na Výtoni zůstává nadále uzavřena. Na Petřínskou rozhlednu bude moci najednou až 30 lidí, do většiny dalších objektů deset.

Postupně se zpřístupní také židovské památky. Od čtvrtka bude otevřen proslulý Starý židovský hřbitov a Židovská obec v Praze zpřístupní Staronovou synagogu. Od 16. prosince se pak po rekonstrukci otevře i Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách českých a moravských Židů v 19. a 20. století. Ostatní památky bude Židovské muzeum Praha otevírat postupně v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Galerie Rudolfinum ve čtvrtek otevře výstavu Unplugged, prodloužila ji do 6. prosince. Podobně jako hudební interpreti hrají unplugged, tedy výlučně na akustické hudební nástroje místo elektrických, připravila desítka umělců z několika zemí své projekty za minimálního užití energií na jejich výrobu i transport a s důrazem na ruční práci.

Národní technické muzeum otevře pět stálých expozic včetně Dopravní haly a zlevní vstupné. V den 150. výročí narození slavného architekta Adolfa Loose zahájí muzeum výstavu o něm streamovanou vernisáží. Několik výstav otevře i Uměleckoprůmyslové muzeum, jednu z nich v Domě U Černé Matky boží, kde bude výstava Duch, který pracuje o vztazích mezi českou politikou a architekturou mezi lety 1918 a 1945.