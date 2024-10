Současná vláda nestihne podepsat smlouvu ke stavebnímu řízení, říká Kulhánek

Premiér Petr Fiala na ministerstvu pro místní rozvoj uvedl Petra Kulhánka do úřadu. (8. října 2024) | foto: Petr Topič , MAFRA

Za mandátu této vlády se musí podle Kulhánka vytvořit procesní analýza na základě podnětů aktérů, kteří budou se systémem stavebního řízení pracovat. To bude odhadem trvat dva až tři měsíce. Na základě toho se poté musí vytvořit zadávací dokumentace pod dohledem externího administrátora. Ten by následně začal další zhruba tři měsíce dlouhý soutěžní dialog. V létě 2025 by mělo být připraveno zadání k vyhlášení soutěže a následně výběrové řízení.

O jednotlivých postupech chce Kulhánek informovat všechny poslanecké kluby tak, aby celý proces byl akceptovatelný i pro příští vládu. Garance, že příští vláda na základě připravovaného postupu bude na digitalizaci dál pracovat ale podle Kulhánka není.

„Jedinou garancí je širokospektrá shoda všech uživatelů budoucího systému, že funkce a procesy jsou se zadáním ve shodě. Nedovedu si ale představit, že pokud bude zadání stavebního řízení mít podporu všech aktérů, že proti němu někdo půjde,“ řekl.

V současnosti se připravuje přechodné období, ve kterém bude možné používat pro vyřizování žádostí souběžné systémy využívané do 30. června a systémy současné. I toto řešení má podle Kulhánka podporu napříč politickým spektrem.

Celý systém digitalizovaného stavebního řízení by měl následně vyvíjet jeden dodavatel a neměl by tedy být dodáván po částech, jako to plánoval bývalý ministr Ivan Bartoš (Piráti).

Zvlášť se bude vyvíjet Národní geoportál územního plánování. Na jeho dodání MMR uzavřelo zakázku již dříve. Byl ale také problematický a v mnoha případech podle uživatelů nefunkční. Dáno to podle Kulhánka bylo tím, že termín jeho dodání byl nerealistický, a systém tak nemohl být ani uveden v provoz. Dodání první část se následně odložilo z 1. července na prosinec.

Nově dodané systémy by se v základních funkcích neměly podle ministra lišit od současných. Rozdíl však bude například v uživatelském rozhraní, které je u současného uspořádání neintuitivní. Bude podle něj potřeba doplnit řadu funkcí potřebných pro stavebníky a úředníky a vytvořit vazba mezi jednotlivými částmi. Oproti současným systémům také musí být stabilnější a více propustné, řekl.

Současné systémy digitalizovaného stavebního řízení byly spuštěny 1. července a od začátku je úředníci a stavebníci označovali za nefunkční. Vláda ve středu proto rozhodla vypsat novou zakázku a současně umožnit používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě. Kvůli špatně fungující digitalizaci byl odvolán z funkce ministra Bartoš, což vyústilo v odchod Pirátů z vlády.

Volby do Poslanecké sněmovny, ze kterých vzejde nová vláda, se mají konat příští rok. Nové systémy stavebního řízení by podle předpokladů nynější vlády měly být hotové a otestované do roku 2028.