Kandidát ČSSD na ministra zahraničí Kulhánek míří k Babišovi i za prezidentem

Kulhánek má nahradit Tomáše Petříčka, jenž byl na žádost šéfa ČSSD Jana Hamáčka z vlády odvolán poté, co Petříčka porazil v boji o post předsedy sociální demokracie. Původně Hamáček zamýšlel do čela diplomacie vrátit současného ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který to ale odmítl. Až druhá Hamáčkova volba je jeho dosavadní náměstek na vnitru Jakub Kulhánek.

Je to dlouholetý spolupracovník špiček sociální demokracie, radil i bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. Od poloviny července 2018 pracuje jako náměstek na ministerstvu vnitra, dříve byl Hamáčkovým parlamentním poradcem, když Hamáček předsedal Sněmovně. Jako náměstek pracoval také na ministerstvech obrany a zahraničí.

Po odchodu z ministerstva zahraničí byl spolupracovníkem čínské státní společnosti CEFC Europe, kvůli čemuž výběr nového ministra kritizuje pravicová opozice. „V minulosti jsem působil ve firmě jako externí konzultant a mimo jiné jsem se věnoval analýze investičních projektů a regulačnímu prostředí v EU,“ řekl k tomu Kulhánek.

Absolvoval magisterský obor mezinárodních vztahů na School of Foreign Service na Georgetown University ve Washingtonu. Je držitel bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné a NATO TOP SECRET.