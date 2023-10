Vyléčený terapeut: Zacvičilo to se mnou, když jsem po letech viděl sáček drog

Podle Viktora Mravčíka jsou Češi nejvíce závislí na nikotinu. V ČR žijí v tuto chvíli zhruba dva miliony kuřáků. Na druhém místě je alkohol. „V pásmu škodlivého užívání alkoholu se v tuto chvíli nachází zhruba kolem 700 tisíc lidí.“

Poté následují lidé závislí na konopí. Pervitin a drogy na injekční bázi pravidelně užívá kolem padesáti tisíc lidí. Podle adiktologa Michala Miovského je důležité zohlednit, jak různé typy závislostí zasahují do života. „A to nejen do života jednotlivce, ale i za jeho hranice. Tedy kdy to začne ovlivňovat celou rodinu, nebo dokonce nějakou širší sociální skupinu.“

Můžete mít závislost na pornu?

Je tedy nesmírně obtížné určit, která závislost má nejvýznamnější negativní vliv na společnost. V případě kouření jsou to například výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu rakoviny plic. V případě alkoholu a drog se k tomu přidává také násilí, kriminální činnost.

V poslední době se navíc hovoří i o dalších závislostech. Je tedy stejně závažná závislost na alkoholu, drogách, nikotinu, čokoládě nebo pornu? Podle expertů u kulatého stolu je poněkud nebezpečné označovat nadměrné užívání čokolády nebo sledování porna za závislost.

„Jde o to, abychom neoznačovali za patologické některé chování lidí, protože bychom tímto způsobem mohli začít označovat zcela běžné denní chování za něco patologického, což je docela nebezpečný trend,“ míní Michal Miovský.

Nejčastější závislostí je tak závislost na kouření. „V ČR navíc umírá ročně na následky kouření kolem 15 tisíc lidí. To je přibližně 15 procent všech úmrtí. Spalovaný tabák je tedy zabijákem české populace číslo jedna. A když se podíváte na to, co stát a odborné systémy dělají pro snížení užívání kouření, pro prevenci kouření, tak to je strašně málo,“ myslí si Viktor Mravčík.

Přitom se v poslední době objevila řada alternativ. Ale výsledky exkluzivního průzkumu MF DNES a iDNES.cz na téma „Závislosti v Česku“ ukazují, že 50 procent respondentů nemá přesné informace o alternativách ke kouření.

Alternativy kouření

„Elektronické cigarety jsou méně škodlivé než ten takzvaný zahřívaný tabák. Ve vztahu ke klasickým cigaretám jsou až stokrát méně rizikové,“ pokračuje Mravčík.

Podle něj je tedy důležité, aby regulace těchto alternativ ke klasickému kouření byla racionální. „Tyto výrobky by neměly být dražší než klasické cigarety. Ekonomické motivy jsou jasné. No a také by měly by být atraktivní pro uživatele, aby byli motivováni k přechodu z těch klasických cigaret k alternativám a tam hrají svou roli i příchuti,“ říká Mravčík.

Naráží tak na novinku, že v Česku začal platit zákaz prodeje zahřívaných tabákových výrobků s příchutěmi a aromaty, jak vyžaduje směrnice EU.

Podle tabákových firem jsou však tabákové produkty s příchutěmi mezi uživateli populární a zkušenost se zákazem z USA ukázala, že část lidí přešla zpět ke klasickým cigaretám.

V další části kulatého stolu pak psychoterapeut Jiří Vacek hovořil o svých zkušenostech s léčbou závislostí. Mimo jiné připomněl, jak je důležité, když se závislými pracují lidé, kteří se v minulosti léčili. On sám byl totiž závislý na alkoholu a drogách.

„Pro řadu klientů to může být motivační, když vidí někoho, kdo si sám závislostí prošel. Já jsem byl závislý na alkoholu a testoval jsem všechny možné drogy. Alkohol jsem užíval od mládí a myslel jsem si, že to je normální. Pak přišel pervitin, marihuana, halucinogeny. Nebyl jsem si vědom následků, bral jsem to hodně povrchně a myslel jsem si, že to všechno zvládnu,“ říká Jiří Vacek.

Podle něj je těžké říct, kdy je pacient vyléčený. „Vyléčený se cítím do té doby, než bych začal zase požívat nějakou návykovou látku. Pracuji se závislými denně a je to pro mě i nějaká forma doléčování. Někdy je to dost těžké. Ne ve smyslu, že bych po něčem znovu bažil, že bych měl chutě.“

„Pro mě byla riziková situace po léčbě, kdy jsem se po řadě let znovu dostal do kontaktu s drogou. Jeden klient třeba přišel do pobytové léčby a vypadl mu pytlík s drogou na zem. A hodně to se mnou zacvičilo,“ vzpomíná psychoterapeut.

Jak funguje systém pomoci a léčby závislých v ČR? Vědí lidé, kam mají zajít, když mají se závislostí problém? Je léčebných zařízení dost? Preferuje se ambulantní nebo ústavní léčba? A je léčba závislostí v Česku stále tabuizovaná? I na to odpovídali hosté kulatého stolu k závislostem v České republice.