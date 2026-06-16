Kriminalizace nepovede k lepšímu placení výživného, zaznělo ve Sněmovně

Dvořák akci pořádá společně s Konsorciem dluhových poraden a Asociací organizací v oblasti vězeňství.
„Hledáme alternativní řešení ke kriminalizaci. Padesát procent těch, kteří jsou za tento trestný čin odsouzeni, ho znovu páchají,“ prohlásil stínový ministr spravedlnosti opozičního hnutí Dvořák, který byl v minulém volebním období náměstkem na ministerstvu spravedlnosti.
Více mediátorů, klíčová je dohoda rodičů
„Ochota platit výživné je daleko větší tam, kde se na podobě placení výživného oba rodiče dohodli,“ řekl Jakub Sosna z Konsorcia dluhových poraden. „Dohoda rodičů je klíčová záležitost,“ zdůraznil s tím, že jde o lepší přístup než soudní řešení věci.
„Potřebujeme více advokátů, mediátorů a méně vrchnostenských opatření ze strany státu,“ doplnil Sosna.
Poslanci v dubnu v prvním čtení podpořili novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného.
Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku.
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Poslanci podpořili změnu, která má znovu přitvrdit při neplacení výživného
Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.
„Dítě, kterému neplatí jeho rodič, ať už je to matka, nebo otec, má větší šanci získat výživné, pokud hrozí tomu danému rodiči trestný čin, teoreticky i trest odnětí svobody,“ řekl při projednávání návrhu ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.