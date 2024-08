Hospody platí kuchaře zlatem, nejsou k mání. Proto zdražují a krátí otvíračky

Kuchař a číšník nebyly nikdy příliš prestižní a zaplacené profese. Jenže to je minulost. Část restaurací už musí kvůli nedostatku personálu omezovat otevírací dobu a zdražovat. Sehnat zejména kuchaře začíná být čím dál větší problém. „Restaurace to řeší například tím, že otevřou jen na některé dny. Časem se bude měnit charakter a nabídka jídel. A také je nutné náklady promítnout do cen konečných spotřebitelů. Proto vidíme také růst cen pokrmů v restauracích,“ potvrdil prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

„Využíváme čím dál více též Filipínce, kteří mají daleko lepší pracovní návyky. Jsou vděční a věčně usměvaví.“