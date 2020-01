Situace ODS je velmi nepříjemná, vláda pořád rozdává, říká senátor Kubera

Kdo se podle vás stane premiérem po volbách do Sněmovny v­ roce 2021?

To je těžká otázka. Já si myslím, že příštím premiérem bude ještě pořád Andrej Babiš. Protože zbývá strašně krátká doba. Nezáleží to pouze na Babišovi. Oni už nemají co rozdávat, ale premiér si nechal vnutit metodiku paní ministryně Maláčové, která postupně prosadila neuvěřitelné mandatorní výdaje, které nejdou jednoduchým způsobem zrušit. Bohužel. Ty věci už nikdo neodebere, ani když nejsou peníze. A toto rozdávání Andreji Babišovi samozřejmě nahrává.