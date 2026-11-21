Podle studie, kterou si nechala komora vypracovat, finanční pobídky situaci v krajích dlouhodobě neřeší. „Jakékoli finanční pobídky moc nefungují, protože jsou většinou jenom krátkodobé. Ten dotyčný odpracuje to, co musí, vezme peníze a odchází,“ řekl Kubek. Podle něj je mnohem snazší motivovat k návratu lidi, kteří v daném regionu vyrostli, než přesouvat na venkov lékaře z velkých měst.
V tom však krajům brání úroveň středního školství. „Velice nekvalitní středoškolské vzdělávání v řadě regionů způsobuje, že prakticky pouze absolventi gymnázií mají šanci dostat se na medicínu a medicínu vystudovat. A pokud v některém regionu nemáte gymnázia, tak nemáte dostatek lidí, kteří by mohli absolvovat lékařskou fakultu. A to se prostě nabaluje a cyklí,“ upozornil šéf komory. Dodal, že o problému už jednal s hejtmany.
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Změnit se podle Kubka musí i výuka mediků. Poslední ročník lékařských fakult by měl být čistě praktický a v regionálních zařízeních, aby studenti viděli, že kvalitní medicína se dělá i mimo fakultní nemocnice. Zásadní nedostatek vidí také v přístupu k absolventům při přípravě na atestaci. Školitelé se podle něj musí těm svým svěřencům věnovat.
„K tomu potřebují čas, musí to být součást jejich pracovní doby a musí za to být honorováni. Pokud bude vzdělávání mladých lékařů na úrovni zájmově-umělecké činnosti, tak se nemůžeme divit, že nemůže fungovat,“ uvedl Kubek.
V chystané reformě zdravotnictví chce ČLK prosazovat návrat k dvoustupňovému atestačnímu systému po vzoru praktických lékařů. Lékaři by tak mohli po třech letech praxe složit zkoušku a pracovat samostatně, zatímco druhý stupeň by si doplňovali například uchazeči o primariáty.
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Současný pěti až šestiletý systém podle Kubka vede k velkým personálním ztrátám, protože 70 procent absolventů tvoří ženy, které postupně odcházejí na mateřskou dovolenou a po narození dětí si už specializaci často nedoplní.
Na programu dvoudenního sjezdu České lékařské komory v Brně je mimo jiné volba viceprezidenta komory, jejímiž členy jsou ze zákona všichni lékaři. V Česku jich je přes 60 000. Na sjezdu se chtějí vyjadřovat také ke krokům ministerstva zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (ANO) či jeho náměstek jsou mezi pozvanými hosty. Sjezd skončí v neděli, kdy jsou v plánu právní aktuality, novely stavovských předpisů a usnesení sjezdu.