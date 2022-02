Kubek: To, že něco není zakázáno, neznamená, že to musím jako hlupák dělat

„Rozhodnutí je zbytečný hazard, přichází předčasně, protože se teprve blížíme na vrchol omikronové vlny,“ komentoval ve vysílání CNN Prima NEWS Kubek.

Podle něho rozhodnutí přišlo minimálně o 14 dní, možná spíš o měsíc dříve. „Je to úplný nesmysl. Epidemie se z Prahy rozlila po oblastech českých, v současnosti je hospitalizováno 3,5 tisíce lidí, z toho 300 na JIP, a denně umírá 45 pacientů. Takto konec epidemie a vítězství nad covidem rozhodně nevypadá,“ zdůraznil ve vysílání.

Zároveň upozornil, že 40 procent všech diagnostických testů je stále pozitivních a v Česku je 7 700 nemocných zdravotníků. Za poslední týden jich onemocnělo 5 400.

„Nevystavujte se zbytečnému riziku, ani omkiron není ‚chřipečka’. A nechoďte tam, kam nemusíte. To, že něco není zakázáno, neznamená, že to musím jako hlupák dělat,“ řekl Kubek.

Také Maďar by uvítal, kdyby k rozvolnění došlo o něco později. Hospitalizací je stále poměrně hodně, varoval. „V nemocnici je přes 3 400 lidí. Ještě to půjde nějakou dobu nahoru,“ upozornil ve vysílání CNN Prima NEWS. „Až mezi 14. a 18. únorem se ukáže, jestli se nenaplní ten horší scénář vývoje,“ zdůraznil.

Podle Maďara nyní panují obavy kolem toho, jak se omikronová vlna promítne na neočkovaných seniorech. „Bohužel se to probilo do zranitelných a starších kategorií. Pořád máme obavu, co to udělá, i když je omikron ‚slabší‘,“ řekl.

Kubek kritizoval v této souvislosti „skomírající očkování“. „Ti, kteří se chodili očkovat proto, aby mohli snadněji žít, už nejsou motivovaní vůbec, protože vláda opatření zrušila. Bohužel u nás se očkování zastavilo na 63 procentech, což je o 20 procentních bodů níž než ve vyspělých zemích. A ze strany vlády nevidím nejmenší aktivitu pro to, aby očkování nějak podpořila,“ kritizoval. „Na podzim nás zase čekají problémy,“ varoval.