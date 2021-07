Pokud přijde další vlna epidemie, budou umírat neočkovaní, varoval Kubek

V tuto chvíli má Česká republika asi 50procentní proočkovanost. Kvůli přítomnosti nakažlivější delta varianty, která v tuzemsku dominuje až z 90 procent, je ovšem třeba vakcinovat až 90 procent obyvatelstva. Na takové číslo ale Česko nejspíše jen tak nedosáhne, o očkování pomalu klesá zájem.

Podle Kubka má ale očkování smysl a opakovaně k němu vyzývá. „Pokud se epidemie zase rozjede, tak právě neočkovaní budou těmi, kdo budou zbytečně umírat. Máme ještě čas. Když do toho šlápneme, do podzimu můžeme být na 70 procentech,“ apeloval s tím, že pokud se to podaří, mohou nás čekat klidnější podzimní měsíce.

Nyní se hojně debatuje také o tom, jak ve velkém měřit hladiny protilátek a míru imunity, které by například pomohly vyjmout některé lidi z pravidelného testování. Situace je o poznání složitější, zatím není zcela jasné, jaká výše protilátek se považuje za dostatečnou.

Z vědeckého hlediska je podle imunologa Zdeňka Hostomského logické, že ti, kteří mají protilátky, jsou na tom co do ochrany před covidem podobně jako očkovaní. Problém z jeho pohledu vězí hlavně v logistice.

„Díval jsem se do materiálů Evropské komise. Ta říká, že je všechno v pořádku – když testujete antigenem spike protein, nerozlišíte, jestli ten člověk byl očkován, nebo nemocí prošel. V obou případech jsou pozitivní ve smyslu ochrany. Ale testy, které se nyní dělají, nejsou standardizované. Neexistuje logisticky snadný způsob, jak to změřit a jak to udělat ve velkém měřítku,“ řekl Hostomský k měření protilátek.