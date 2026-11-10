Jak reálná je změna na postu lídra strany?
V této chvíli ještě nejde o předsedu, protože musí být někdo, kdo se aktivně nabízí na jeho místo, což v tomto případě nevidím. Pokud dojde k nějakým personálním změnám, pak v řadách místopředsedů. Nejsou viditelní a neplní optimálně roli komunikátorů a spolubojovníků předsedy. Kromě toho, že se bude na předsednictvu ladit strategie, jak dál komunikovat značku ODS a případně s jakými politickými partnery spolupracovat, se tedy otevře i otázka místopředsedů.
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Měl by šanci stranu oživit někdo z regionů či řadových poslanců? Napadá vás konkrétní jméno?
To je teď velký problém. Kdyby se měl někdo z místopředsedů objevit, bylo by potřeba, aby to byl ideálně činorodý poslanec nespojený s předchozím vládnutím. Když lidé někde vidí Petra Bendla, Evu Decroix, případně jiné ministry, nemají pocit, že jde o novou nabídku. Občanští demokraté potřebují vytáhnout někoho, kdo je zdatný komunikátor a má komunální zkušenost. Tím by ukázali, že starostové nejsou jen doménou hnutí STAN a že lidí s praktickou zkušeností, kterou se nebojí hájit, má ODS dostatek. Klíčové zadání tedy je, aby to byl člověk, který není spojený s kabinetem Petra Fialy, má zkušenosti z komunálu a umí je popularizovat.
V čem tkví problém současného předsedy Kupky?
K mému velkému překvapení Martin Kupka nezúročil to, že byl jedním z nejpopulárnějších ministrů předchozí vlády. Tehdy byl viditelný i úspěšný. To vše zapadlo a kuriózně ho v současnosti poráží bývalý ministr vnitra a předseda Starostů Vít Rakušan, který byl v minulém období často kritizován. Ukazuje se, že Martinu Kupkovi chybí schopnost prezentovat se prostřednictvím témat a vytrácí se i fakt, že byl dlouholetým starostou Líbeznic. Potřeboval by více přejít k praxi. Působí, jako kdyby kázal nedělní modlitby a byl spíše tiskovým mluvčím než předsedou velmi pragmatické strany.
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Bude tedy pro ODS cestou zaměřit se na konkrétní témata?
Bude to pro ODS nutnost. Pokud nezmění styl teď, dostane se do obrovské defenzivy a bude se z ní jen těžko dostávat. Aktuálně je na strategické křižovatce. Pro občanské demokraty je charakteristické, že jejich voliči oceňují pragmatičnost. Vždy byli zvyklí, že ať už byla vláda jakákoli, ODS byla jejím vyzyvatelem s praktickými řešeními a konkrétním programem. To se teď straně nedaří. Vystupuje jako moralizátor nebo opakuje argumenty, které před ní již zvedlo hnutí STAN.
Jaká témata by ODS mohla pomoct?
Jednoznačně ekonomický program. ODS se v minulosti sice vyčítalo mnohé, ale byla vnímána jako strana kompetentní v oblasti ekonomických řešení. Slušela by jí také spousta témat spojených s právní každodenností, například vymahatelnost práva a možnost dovolat se spravedlnosti. Tedy vše, co souvisí s tím, aby lidé mohli nastartovat svou pracovní kariéru, dostat se ke kvalitnímu zdravotnictví, vzdělání i bydlení. To jsou klíčové body a celorepubliková strana, která chce mít perspektivu, že by mohla být také premiérskou stranou, je musí mít pojmenované.
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Takže snaha oslovit voliče napříč opozicí se nevyplácí?
Ano. A navíc jde o snahu oslovit voliče vlastně bez tématu. Jsou to velká vyjádření a apely, ale chybí za nimi konkrétní obsah. ODS by potřebovala zavést spíše „baťovský program“.