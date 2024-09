Kuba zabodoval, Holiš zaspal. Experti hodnotí komunikaci politiků za povodní

Právě to, jak hejtmani zvládli v uplynulých dnech krizovou komunikaci, může podle politologů výrazně ovlivnit výsledek víkendových voleb. „Zabodovali zejména ti, kteří pochopili situaci a začali komunikovat jako první. Třeba hejtman Kuba, Grolich (KDU-ČSL) či hejtmanka Pecková (STAN). Po chvíli váhání si to uvědomil i moravskoslezský hejtman Bělica (ANO) a rychle se přidal,“ zhodnotil pro MF DNES politolog Jan Kubáček.

Jeho kolega Aleš Michal z Institutu politologických studií dodává, že ostatním může naopak škodit, že nebyli příliš vidět. Kubáček zmiňuje třeba královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka (ODS).

„Ač to býval policejní prezident, který by měl vědět, že během krize je potřebná jak preventivní, tak hlavně kontinuální komunikace, tak byl úplně neviditelný,“ všímá si politolog. Podobně zmiňuje i hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO), který s prvním větším vyjádřením přišel až v neděli ráno.

Povodně mohou podle politologů na většině území Česku také paradoxně zvýšit volební účast. „Kraje jsou v současné situaci vidět ještě mnohem víc než obyčejně. Hejtmani se stavějí do čela koordinace záchranných prací a přijímají opatření, což jejich existenci do značné míry legitimizuje v očích potenciálních voličů,“ připomíná politolog Michal.

Někde víc, jinde méně

„Vycházíme ze zkušeností z předchozích živelních pohrom, podobnou situaci jsme zaznamenali třeba před komunálními volbami v roce 2002 v Praze. Účast se většinou mírně zdvihne, takováto událost je pro voliče stimul a on je pojme jako referendum o spokojenosti či nespokojenosti s daným hejtmanem, který krizi řídil,“ dodal Kubáček.

Naopak v nejvíce zasažených regionech v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku se dá předpokládat, že spousta lidí bude mít jiné starosti než jít k volbám. Právě v těchto částech republiky se daří hnutí ANO, před čtyřmi lety tam mělo nejlepší výsledky.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) ještě včera vyzýval vládu k vyhlášení nouzového stavu, který by umožnil volby odložit. „Kandiduje do Senátu a může se mu v tomto povodněmi postiženém regionu stát, že mu to kvůli tomu nedopadne,“ poznamenal politolog Otto Eibl.