Rakouská cesta povede k dalšímu napětí ve společnosti, míní Kuba

„Mně se zdá, že to tu společnost trochu štěpí. V podstatě i lidé, kteří jsou očkovaní a všechno dodržují, to považují za moc striktní,“ sdělil Kuba.

„Měli bychom hledat řešení, která jsou co nejvíce vysvětlující. Všechny restrikce je nutné také umět nějakým způsobem vymoct, takže si nejsem jist, jestli je tohle cesta pro Českou republiku,“ dodal.

Hejtman Jihočeského kraje považuje za lepší nasadit masivní testování do škol. „Je to jednoduché, rychlé. Ukazuje se, že v téhle fázi epidemie nám to umožní tisíce těch dětí z toho procesu dostat, dát je do izolace a snížit virovou nálož v populaci,“ řekl Kuba.

„Teď musíme brzdit. Teď nikdo nemůže přijít s tím, že zabije poslední vir někde ve škole, to teď není možné,“ dodal.

Epidemie koronaviru v Česku nadále sílí. Za pondělí hygienici odhalili 11 514 pozitivních případů, zhruba o 2 250 víc než před týdnem. Stouplo také incidenční číslo, které udává počet nákaz na 100 tisíc obyvatel, a to na hodnotu 739.