Voda mu vzala dům, klíště málem tělo. Po nemoci se vrací k práci stromolezce

Hned dvě zatěžkávací zkoušky potkaly v loňském roce Michala Kubu ze Zátoru na Bruntálsku. Nejprve mu povodeň vyplavila čerstvě opravený dům, o pár týdnů později, když pomáhal likvidovat škody po velké vodě v okolních obcích, chytil dvě klíšťata.
Hrdinové roku 2025
Redakce iDNES.cz v závěru roku zveřejňuje příběhy lidí, kteří pomohli jiným v nouzi nebo statečně vzdorují svému osudu.
Výsledkem byla nákaza encefalitidou a mnoho měsíců trvající boj, kdy nebylo jisté, zda se bude moci vrátit k běžnému životu a práci. „Na začátku mi říkali, že to potrvá nejméně dva roky. Nemohl jsem se pořádně hýbat, měl jsem vyplavený dům a žádné příjmy,“ vypráví Kuba, který se už dnes díky své silné vůli opět věnuje práci stromolezce i svému koníčku – horolezectví.
Dům, který si Kuba společně se svou ženou svépomocí opravili, leží v Zátoru v blízkosti řeky Opavy. Povodně v tomto místě byly už v roce 1997, tehdy se však voda zastavila těsně pod okny domu. V té době ale vlastnil nemovitost někdo jiný. „My jsme tomu přizpůsobili i rekonstrukci domu, třeba zásuvky jsme dali výše, než je obvyklé, ať jsou nad úrovní velké vody v roce 1997,“ popisuje Kuba.
Loni během druhého zářijového týdne už věděl, že se povodeň zřejmě bude opakovat. „Už ve středu nebo ve čtvrtek bylo podle hlášení meteorologů zřejmé, že to asi přijde. Tak jsme se s manželkou začali chystat. Co bylo možné, jsme přestěhovali z přízemí do patra. V noci z pátku na sobotu jsme už plnili pytle pískem a dávali je do dveří,“ vzpomíná Kuba.
V sobotu odpoledne se koryto řeky vylilo a voda začala zaplavovat okolí. S ženou se evakuovali ke kamarádovi, který jim nabídl prostory v místě, kde voda nehrozila.
„Kolem sedmé večer už byl vody metr, tedy více než v roce 1997, pak stoupala a v neděli navíc přišla jedna velká vlna. Prostě jí najednou bylo dvakrát tolik než při předchozí povodni,“ vzpomíná. „Místo pod okny se tentokrát zastavila až pod stropem.“
Dům měl zaplavený a z bezpečí u kamaráda sledoval, jak voda vzala i obytnou maringotku, kterou měl na pozemku přivázanou k velké borovici, a opřela ji o další strom. „Měl jsem strach, že ji voda opět vezme a nabourá těch pět tun sousedům do baráku. Sousedi, kteří zůstali u sebe doma, byli v oknech a klacky odstrkávali věci, které připlouvaly po vodě a hrozilo, že narazí do domu,“ popisuje muž dramatické chvíle.
V pondělí voda opadla a mladý muž odemykal dveře domu, aby se podíval, jaké škody povodeň způsobila. To, čeho se obával nejvíce – že kvůli vodě popraskají nová okna – se naštěstí nestalo. „Uvnitř to vypadalo, jako když dáte věci do mixéru a zapnete ho. Věci ze sklepa vyplavaly nahoru do obýváku, ale třeba kvítka stojící na okně se jenom vznesla a zase spadla dolů na parapet. Něco zůstalo na místě, něco bylo na druhé straně baráku,“ říká Kuba.
Interiér a vybavení přízemí bylo zcela zničené. Výhodou bylo, že při rekonstrukci domu zalil podlahové topení betonem, a nikoliv anhydridem, jak bývá obvyklé, proto podlaha velkou vodu přežila. „Stačilo jenom vyměnit dvě čerpadla na kotli a za dva týdny, když zapojili elektřinu, už jsem topil a mohlo to vysychat,“ přibližuje.
Zprvu to působilo jako běžná viróza
Dům byl během pár dní vyčištěný vapkou a vydezinfikovaný savem. Kuba tak mohl nabídnout pomoc jinde ve vytopeném regionu. „Začal jsem pomáhat v Radimi a v Krasově. Tam se Krasovka taky rozlila, podemlelo to stromy, které stály na břehu, takže jsme tam dělali úklid. A právě tam jsem chytil ty dvě klíšťata,“ vypráví.
Kvůli práci v lese byl na klíšťata celkem zvyklý. Ročně jich ze sebe sundá desítky. Boreliózu měl dvakrát v životě. Poprvé ve školce, pak na gymplu. Vždycky se nemoc zachytila ve fázi, kdy se na kůži objevil flek, takže se vyléčil.
Tentokrát ale od drobného roztoče chytil encefalitidu. „Máma mě v dětství učila poučku, že když nedáte bradu na hrudník, tak víte, že máte encefalitidu. Tato fáze ale začala až po třech, čtyřech týdnech nemoci, ze začátku to vypadalo jako běžná viróza,“ líčí Kuba, který tak dlouho netušil, čím se ve skutečnosti nakazil.
První fáze přišla asi za měsíc po přisátí klíštěte a trvala zhruba týden. „Nejprve to bylo jako chřipka, musel jsem zůstat doma, ale byl jsem schopný se o sebe postarat. Pak odezněly horečnaté příznaky, ale byl jsem najednou extrémně spavý a unavený, spal jsem 15 až 18 hodin denně. To trvalo tak týden. Pak se mi na jeden den udělalo dobře a já si říkal, že je to krása, že jsem zdravý,“ vzpomíná Kuba.
„Obvoďák mě poslal na rozbory krve, ale z těch se nic nezjistilo, protože to není v krvi, dá se to zjistit jen z mozkomíšního moku. Potom už se to jen pořád zhoršovalo a zhoršovalo.“
Jeho radost ale byla předčasná. Den na to vylétly horečky na 40 až 41 stupňů a zároveň se objevily extrémní bolesti hlavy. Několik dní je zkoušel vydržet za pomoci léků proti bolesti, ale situace se zhoršovala.
„Obvoďák mě poslal na rozbory krve, ale z těch se nic nezjistilo, protože to není v krvi, dá se to zjistit jen z mozkomíšního moku. Potom už se to jen pořád zhoršovalo a zhoršovalo,“ popisuje.
O pár dní později dospěl do stavu, kdy mu každé otočení hlavy způsobovalo nesmírnou bolest. „Bylo to, jak kdybyste strčili prsty do zásuvky. Celým tělem mi projela elektřina a hned na to jsem se vyzvracel. Když jsem prozvracel celou noc, ráno jsme si volal sanitku. To už jsem si nebyl schopný ani obléct tričko, musela mě oblékat manželka, protože zanícený mozkomíšní mok mi tak tlačil na míchu, že jsem nebyl schopný zvednout ruce výše než k pasu.“
Okolo postele stáli domorodci, vzpomíná
V krnovské nemocnici ošetřující neurolog podle popsaných příznaků poznal, že jde nejspíše o klíšťovou encefalitidu. „Musel jsem na lumbální punkci, aby mi odebrali z páteře mozkomíšní mok. Ze zákroku jsem měl paradoxně největší strach, ale jakmile to nabodli a odsáli část moku, tlak v míše klesl, přestalo to tlačit na nervy a mně se tak ulevilo, že jsem se po mnoha dnech mohl najíst a přestala mě bolet hlava,“ přibližuje muž.
Z Krnova jej poslali na infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě, kde strávil asi deset dní na kapačkách. „Byla to jedna kapačka za druhou, většinou nějaká výživa, protože proti encefalitidě neexistuje žádný účinný lék. Tělo si s tím musí poradit samo, takže jsem dostával jenom nějaké podpůrné přípravky a v hlavní kapačce byla sůl, prý z nějakého solného jezera někde v Asii. Dělají z toho roztok, který vám ředí mozkomíšní mok, aby nebyl tak hustý a netlačilo na páteř,“ říká.
V té době se z něj stal téměř ležák. „Nedokázal jsem se sám obléct, protože jsem stále nezvedl ruce, se sprchováním mi musela pomáhat manželka, dojít pár metrů přes chodbu na rehabilitaci bylo na hranici mých možností. Ubyla mi svalová hmota, za krátkou dobu dvanáct kilogramů, hlavně na rukou,“ vypočítává.
Kvůli bolestem hlavy nemohl v nemocnici téměř spát, když usnul na pár hodin denně, byl to úspěch. „Zkoušeli mi dávat prášky na spaní, ale vždycky zabraly jenom na chvíli. Probudil jsem se třeba po třech hodinách a z prášků jsem měl docela silné halucinace. S manželkou jsme předtím procestovali svět, byli jsme i na Vanuatu. Když jsem se najednou probudil, okolo postele mi stáli domorodci z Vanuatu. Ale věděl jsem, že to není skutečnost, že je to z těch léků.“
Fyzioterapeut mu řekl, že návrat do normálu potrvá nejméně dva roky. „Měl jsem z toho strach. Pracuji jako stromolezec a dřevorubec, mým koníčkem je horolezectví, bez rukou se to dělat nedá. Do toho bylo potřeba dát po povodni do pořádku barák,“ líčí své tehdejší obavy mladý muž.
Raději si udělal řidičák na kamion
Kvůli starostem o domácnost nakonec podepsal v nemocnici reverz. „Povodeň zbourala ohradu, kde máme ovce, ty stále utíkaly někam po vesnici. Někdo musel dohlížet i na řemeslníky při opravách domu nebo venčit psa. Všechno jsem to nějak udělal, ale bylo to těžké,“ vybavuje si.
Venčení psa znamenalo, že si musel každou chvíli někde sednout a odpočinout. Aby nanosil domů dříví na otop, musel to dělat po jednom polínku, více by nezvládl. Kromě fyzické slabosti se nemoc podepsala i na myšlení.
„Měl jsem problém spočítat z hlavy jednoduché příklady nebo vzpomenout si na anglická slovíčka bylo hodně náročné. Ale slyšel jsem o učitelce, která se po encefalitidě musela znovu učit mluvit, tak hrozné to tedy se mnou nebylo,“ podotýká.
Do práce se mohl vrátit až po sedmi měsících. „Nebylo to stromolezectví, ale běžná práce v lese, úklid po kůrovcové kalamitě a podobné věci. Nebylo to tak fyzicky náročné, abych to nezvládal, a zároveň mi to pomáhalo v rehabilitaci, postupně jsem tak nabíral síly,“ vzpomíná s tím, že několik dalších měsíců trvalo, než si troufl na strom vylézt.
Takové zlepšení přitom ani trochu neodpovídalo predikcím odborníků. „Říkali mi, že se budu moci sám obléct, něco odnést, ale že budu moci fyzicky pracovat a lézt na stromy bylo málo pravděpodobné. Však jsem si kvůli tomu dělal i řidičák na kamion, abych měl případně náhradní zaměstnání,“ líčí Kuba.
Dodává, že trvalo dlouho, i tři čtvrtě roku, než si byl jistý, že ho ruce budou poslouchat. Dodnes mu v nich zůstal občasný třas, který někdy bývá hodně extrémní.
V létě si přesto troufl vrátit se ke svému koníčku, horolezectví. „Byl jsem s kamarády na pískovce v Českém Švýcarsku. Musel jsem ale začít téměř od nuly. Máme dvanáct obtížnostních stupňů a před nemocí jsem zvládal sedmý z nich. Teď jsem začínal někde na dvojce s tím, že jsem se pomalu dostal na pětku nebo šestku,“ uzavírá.