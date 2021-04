KSČM tratila na podpoře vládě. Žije v minulosti, hodnotí stranu politologové

„Tříleté období pod vládou Andreje Babiše a sociální demokracie nám ukázalo, kterým směrem určitě nejít. Ukazuje se, že spolupráce stran s patnácti poslanci jako jsme my nebo sociální demokracie s megalomanským hnutím s velkou převahou a silnou osobností v čele, je vražedná pro menší strany. Sociální demokraté mohou zpytovat svědomí. My jsme k tomu přistoupili pragmaticky,“ řekl iDNES.cz poslanec Leo Luzar.

Je jedním z devíti lidí, kteří projevili zájem o to vést KSČM, už když strana chystala již několikrát odložený sjezd. Jsou na něm také poslankyně Hana Aulická Jírovcová, místopředseda Stanislav Grospič, exposlanec Jan Klán, europoslankyně Kateřina Konečná, Martin Říha, Josef Skála, šéfka rozpočtového výboru Miloslava Vostrá a Jan Zámarský. Mohou se ještě na poslední chvíli přihlásit až na místě i další zájemci

Sklouzli jsme k rutinérství, říká Luzar

„Sklouzli jsme do určitého rutinérství. Odklon zájmů občanů o politiků je velký problém, který budou muset řešit i jiné strany,“ říká Luzar, který patří k pragmatikům ve straně, k poklesu voličské podpory strany, která téměř tři roky pomáhala menšinové vládě Andreje Babiše, než si tento týden, půl roku před volbami rozmyslela.

Převolba vedení by se tak mohla odehrát už na sobotním jednání ÚV KSČM v Nymburku. „Záleží na tom, kolik členů přijede. Někteří mají problém s tím, jaká je situace v České republice, a mají problém přijet i na ten ústřední výbor. Delegáti, kteří volají po tom, aby se vedení změnilo, určitě dorazí,“ řekl jeden z poslanců, který si v této souvislosti nepřál být jmenován. Další upozornil, že stále není jasné, zda oznámení Vojtěcha Filipa, že v čele strany končí, platí i pro jednání ústředního výboru, nebo až pro sjezd, který budou mít komunisté až po podzimních volbách.



Vypovězení smlouvy s ANO jsme měli řešit dřív, říká Aulická Jírovcová

„Za mě osobně v této době před volbami měnit vedení je holý nesmysl. Pokud sjezd byl přeložen na listopad, tak by se volební období mělo dojet se současným vedením,“ řekla iDNES.cz poslankyně Hana Aulická Jírovcová, která také projevila zájem vystřídat Filipa, ale až na sjezdu.



Vypovězení tolerance vládě podle ní KSČM nepomůže. „Voličsky nám to nepomůže, a pokud se to mělo řešit, tak se to mělo řešit daleko dříve,“ prohlásila Aulická Jírovcová.

Zklamalo ji, jak ke komunistům vláda přistupovala, když neplnila nic z toho, co po ní chtěli, když jí pomáhali prodlužovat nouzový stav kvůli covidu. „Bylo to velké zklamání, a proto jsme i s kolegou Ondráčkem řekli, že my už nouzový stav prodlužovat nebudeme. Ačkoli nám bylo z druhé strany něco slibováno, tak se stejně potom vymluvili na aktuální situaci, tak jsme si pak řekli, že už ani nemá smysl si klást nějaké podmínky, protože nám budou jen slibovat,“ popsala Aulická Jírovcová přístup vlády ke komunistům.

Jsou mentálně zapouzdření v Jurském parku, hodnotí KSČM politolog Mlejnek

Vyhlídky komunistů do budoucna nejsou podle politologů, které oslovil iDNES.cz, valné. „Jejich šanci jako moc dobrou nevidím, protože celá ta strana, její členská základna i elektorát se z velké části skládali z lidí, kteří před listopadem 1989 byli členy KSČ, a z jejich rodinných příslušníků, kteří se zapouzdřili politicky a mentálně v jakémsi Jurském parku,“ řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek.

Z demografického hlediska podle něj komunistická strana ztrácí, protože nedokáže dostatečně dodat mladou krev. „Je to hodně postavené na nostalgii,“ uvedl Mlejnek. Domnívá se, že se jim ani nevyplatila tolerance vládě a že i kvůli tomu ji vypověděli.

„Hráli roli protestní strany, ale i když podporovali vládu, roli protestní strany přebírali jiní, jako Tomio Okamura, zatímco komunisté měli pozici postavení pseudovládní strany. Pokud překročí pět procent, tak spíš těsně,“ popsal vyhlídky komunistické strany.

„Smlouva s ANO se komunistické straně voličsky nevyplatila, protože když se díváte na vývoj podpory strany v dlouhodobější perspektivě, tak to spíš zrychlilo proces úbytku voličů, který tady je. Komunistická strana, která byla protestní formace, tady najednou podporovala vládu a ještě vládu v čele s miliardářem,“ řekl iDNES.cz politolog Karel Kopeček. Komunisté sice spoluprací s vládou měli nějaké poziční a programové zisky, ale ztrátu protestní přítažlivosti to nedokáže nahradit.

Cestu k tomu, jak by se mohli komunisté udržet na politické scéně, vidí v tom, že by se podobně jako radikální levice v západní Evropě dokázali spolupracovat se zelenými a s feministkami. „Tohle by mohla být strategie i pro komunistickou stranu, kdyby nebyla v tom co hlásá, uzavřena v nostalgické představě, která žije jen z tradice minulého režimu a odkazu na něj,“ míní Kopeček.