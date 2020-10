Vedení KSČM zvažuje, že dá po volbách své funkce k dispozici, řekl Filip

„Je evidentní, že jsme v této zkoušce neobstáli. Mrzí mě to. Je mi líto, že naši kandidáti se nedostali do zastupitelstev v devíti krajích, a přitom odváděli poctivou práci. Je vidět, že budeme muset změnit strategii,“ řekl Právu předseda strany Vojtěch Filip. Podle něj nyní strana pracuje na hloubkové analýze.

Neprozradil však, zda bude sám na sjezdu, který je odložen na 28. listopadu, obhajovat post předsedy. Podle něj je výsledek krajských a senátních voleb varovným signálem před sněmovními volbami.

„Určitě to bude mít dopad i do personálního obsazení. Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru. Je to logický krok. Ale sedm týdnů před sjezdem nikdo nemůže utíkat,“ dodal.

Podle Filipa lidi v současné době ovládá strach z pandemie a nevnímají tak, co všechno KSČM pro voliče udělala. Problém je také v tom, že KSČM není dostatečně schopná reprezentovat svou práci. To, že strana v letošních volbách přišla o více jak 130 tisíc hlasů, je podle něj důsledkem toho, že k volbám přišli jiní voliči.

„My sice máme své voliče, ale někteří měli strach k těm volbám vůbec jít a šlo o starší voliče, kterých máme hodně,“ uvedl.

Počet krajských zastupitelů klesl po letošních volbách KSČM z 86 na 13, žádný z kandidátů komunistů navíc nepostoupil do druhého kola senátních voleb.