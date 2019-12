Filip obvinil „chvilkaře“ z blokády nádraží, spojil je s útokem na nemocnici

„Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází. Nemohu říct, že by bezpečnostní složky jednaly tak, aby svým způsobem byly schopny veřejně odpovědět na to, jak to bude vyšetřeno a jestli organizátoři budou po zásluze potrestáni. To není žádné strašení, to je realita,“ uvedl v sobotu Vojtěch. Jeho celý projev je publikován na stránkách strany.

IDNES.cz oslovila organizátory hnutí Milion chvilek o reakci na Filipova tvrzení.

„Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti,“ dodal Filip s tím, že nemusí být jen jeden viník v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Následně ale otočil a tvrdí, že Milion chvilek vlastně neviní.



„To je reakce na to, co dělá Milion chvilek. To jsem řekl. Neobviňuju Milion chvilek, jen je potřeba, aby se to vyšetřilo a zjistilo se, kdo to udělal a s jakým záměrem. To je jeden z nejvážnějších problémů, co tady nastal. Už nejde o střelbu v Ostravě, to byla podle dosavadního vyšetřování akce jednoho člověka. Kdežto ten hackerský útok na nemocnici…,“ dodal.

Podle něj ovšem nešlo o nešťastně zvolené vyjádření. „V každém případě je ale třeba si uvědomit, že v České republice existuje několik skupin, které chtějí narušit normální demokratický řád. A když jsem četl vyjádření pana Mináře, tak jsem byl zděšen. Říká, že chrání demokratický systém, přitom bez jakéhokoli mandátu od občanů České republiky chce vyvolat změnu vlády,“ dodal v rozhovoru.



Spolek Milion chvilek naposledy zorganizoval protest v úterý minulý týden. Po proslovech, krátce před sedmou hodinou večer, se následně lidé vydali na pochod z Václavského náměstí ulicemi Na Příkopě, Hybernská a Opletalova na hlavní nádraží. Lidé zaplnili horní patro hlavní haly a stáli také v průchodech k nástupištím, rozdávali letáky a volali hesla namířená proti předsedovi vlády.

Podle Vojtěcha akce spolek zablokoval hlavní nádraží a narušil jeho chod. „Vnímám to tak. Mám od občanů České republiky velmi vážné signály, že nemohli realizovat svou svobodnou vůli na to, aby odjeli,“ uvedl.

Kolaborace s cizí mocností

Předseda komunistů se pustil také do opozice.

„Ti posluhovači cizích států, a nestydím se za slovo kolaboranti, kteří jsou ochotni sloužit jiným, ať už za peníze nebo z pochybných ideologických či jiných důvodů, samozřejmě posilují a my zatím, řekl bych, jen slabě reagujem,“ uvedl a o něco dále pokračoval: „Připomínám to proto, že proti České republice, proti její suverenitě a našim občanům se chystá opravdu koordinovaná akce, kterou řídí silné organizace ze zahraničí“ a „K tomu se množí i čeští přisluhovači v čele s KDU-ČSL, TOP 09, ODS a přidávají se k nim Piráti, někteří z neznalosti, ale někteří pravděpodobně v žoldu jsou ochotni tuto politiku hrát,“ uvedl ve svém projevu o víkendu.

Za svým projevem a vyřčenými slovy si stojí. „Stojím. Jděte se podívat na záběry ze sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu (Sudetoněmecké krajanské sdružení, jinak také Sudetoněmecký landsmanšaft je jeden z německých vysídleneckých spolků který zastupuje Němce, nuceně vystěhované ze Sudet, pozn. red.), který má znovu požadavky územní a majetkové vůči České republice. A kdo na něm seděl? Kdo jim tleskal? A co znamená podpora některých věcí, které se tady odehrávají?“ otázal se a připomněl kauzu týkající se pomníku Vlasovců, který má vzniknout v pražských Řeporyjích.

Podle něj čtyři strany ohrožují suverenitu a to tím, že ohrožují majetkové zájmy České republiky a tak i její stabilitu. „Považuji to za kolaboraci s cizí mocí. Nebo snad nesmím takový názor mít? Mám ho a veřejně ho takto prezentuji,“ potvrdil Vojtěch svá slova o tom, že tak považuje strany TOP09, KDU-ČSL, ODS a Piráty za kolaboranty.

„Myslím si to a mám pro to i důkazy. Když vidím, jak ministr vlády České republiky tleská na sjezdu Sudetoněmeckého svazu (Sjezdu Sudetoněmeckého svazu v České republice v červnu 2019 se zúčastnil bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), pozn. red.) tak se na mě nezlobte, ale nemá tam co dělat. Neviděl jsem žádného německého ministra například na setkání Klubu českého pohraničí.“