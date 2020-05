Destrukce vztahů s Ruskem je řízená a doplatíme na to, říká šéf KSČM Filip

Co říkáte tomu, že se 75 let od konce druhé světové války staly jedním z největších tuzemských politických témat diskuze o interpretaci jejích výsledků?

Myslím, že je tady snaha přepsat historii. Je to dáno tím, že znalost některých věcí a faktů je poměrně malá. Používají se spíš domněnky než historická fakta. Bohužel musím říct, že je to dáno i tím, že se naplňuje scénář, který byl v roce 1985 napsán ve Spolkové republice Německo s prostým názvem: Jak zbavit německý národ zodpovědnosti za druhou světovou válku.

Ten scénář je známý, existují na to dokumenty, byť povědomost o něm je malá. I tady jsou lidé, kteří to systematicky dělají. To znamená, že zamlčují fakta, nebo zveličují jiné věci. Myslím, že Česká republika a český národ by měli setrvat na tom, že byli na vítězné straně, že není poraženým.

Jak hodnotíte výrok pražského primátora Zdeňka Hřiba, že Prahu sovětští vojáci nenesli hlavní zásluhu na osvobození, protože Rudá armáda přijela do fakticky osvobozeného města?

Musím říct, že to je příklad neznalosti skutečné historie. Ať si pan Hřib vezme historické dokumenty. Dokonce můžeme najít i vyjádření Dwighta D. Eisenhowera (americký vrchní velitel západních spojeneckých sil v Evropě v letech 1944 až 1945 – pozn. red.) ke chvíli, kdy se v Berlíně rozhodovalo, zda to má být Rudá armáda, nebo americká armáda. On řekl, že druhá světová válka skončila vítězstvím spojeneckých sil a není už potřeba, aby dál umírali američtí vojáci.

Rudá armáda pod vedením maršála Koněva vyslyšela volání Prahy o pomoc. Svědčí o tom i počet jejich mrtvých 9. května. Navíc já jsem z Českých Budějovic, do školy jsem chodil v Trhových Svinech. I tam byl pochod smrti ještě 10. května. Takže říkat, že Rudá armáda přišla do Prahy až po skončení bojů, prostě není pravda. Protože skupina německých vojsk, když je Američané na demarkační čáře nepřijali, začala vlastní boj. Přestože znali rozkaz o bezpodmínečné kapitulaci a odzbrojení.

Minulou neděli jste v televizní debatě řekl, že pomník vlasovcům v pražských Řeporyjích pokládáte za oslavu fašismu…

(skáče do řeči) Ano. Ruská osvobozenecká armáda, jak se ty jednotky jmenovaly, byla fašistická armáda. Byla součástí jednotek wehrmachtu. Některé jednotky dokonce byly dány i do vojenských útvarů gestapa. Mohu připomenout třeba 75. výročí vypálení osady Zákřov na Olomoucku, což udělali právě vlasovci spolu s wehrmachtem. Obyvatele dva dny mučili a devatenáct jich zastřelili. Jestli to jsou lidé, kteří si zaslouží úctu obyvatel České republiky, o tom nejsem přesvědčen. Považuji je za součást zrůdného fašistického teroru, který se podílel na vyvražďování Čechů. A nemám žádný důvod jim vzdávat úctu.

…což vyvolalo docela bouři. Řeporyjský starosta Pavel Novotný z ODS to komentoval slovy: „Vojta Filip je lhář a bolševická svině, která za jejich režimu udávala lidi za peníze státní bezpečnosti.“ Co vy na to?

S člověkem, který není slušně vychován, se nehodlám bavit. Držím se známého výroku Jana Wericha, že když budu déle než jednu minutu mluvit s hlupákem, bude to dialog dvou hlupáků. K tomu se nesnížím. Samozřejmě mohu uvažovat o žalobě, ale nemyslím si, že je pan Novotný člověk, se kterým bych se měl špinit.

Strana TOP 09 oznámila, že se vás pokusí odvolat z funkce místopředsedy Sněmovny, protože prý pomáháte zájmům Ruska.

TOP 09 by pro takový krok potřebovala dostatečný počet podpisů podle zákona o jednacím řádu. Sama tolik poslanců nemá, nemá jich ani desetinu, kteří by pro to byli potřeba. Je to jejich právo. Na druhé straně si já vyhrazuji právo mít vlastní názor, který opírám o fakta. Nejsem zastáncem toho, že mám někomu brát právo na jeho názor a brát mu kvůli názoru právo na možnost vykonávat tu či onu funkci.

Nemyslíte, že v dnešních debatách hraje velkou roli i zpráva časopisu Respekt o údajném ruském agentovi s diplomatickým krytím, který přijel do Česka s ricinem v kufříku, pročež jsou starosta Řeporyjí Pavel Novotný, primátor Zdeněk Hřib a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář pod policejní ochranou. Skutečně to podle vás nic neznamená?

Myslím, že jsou tu skupiny lidí, které usilují, abychom se s Ruskou federací rozhádali. To je evidentní a řízený proces. Myslím, že je pro nás nebezpečný. Protože ztráta zahraniční orientace všemi azimuty znamená, že si zavřeme cestu na dobré obchodní i lidské jednání. A to, myslím, pro nás není dobré.

Například v energetice musíme rozhodnout, jestli budeme brát ropu a plyn z Ruské federace, ze střední Asie, nebo z arabského světa. Protože je evidentní, že Evropa je energeticky nesoběstačná a těch zdrojů zase tolik není. Pokud bychom se pohádali s Ruskou federací a zhoršili si vztahy, tak budeme muset hledat jiný zdroj. Že bychom měli nějaké výsadní vztahy s arabským světem, to nevnímám. Naopak, vzhledem k problémům s migrací je u nás k arabskému světu odtažitý vztah a nemáme tam žádné výsadní postavení.

Navíc jsme exportní politika, potřebujeme naše výrobky někam dodávat. V Evropské unii obchodují všichni se vším, a když se podíváme na naše dodávky do Spolkové republiky Německo, kam směřuje většina našeho exportu, tak vnímám, že je část našich výrobků německými firmami reexportována právě na tyto trhy. Myslím, že ztrácíme přidanou hodnotu.

Otázka zněla, co pro vás znamená, že se tři pražští komunální politici ocitli pod policejní ochranou kvůli aktivitám Rusů.

To je v pořádku, je to věcí policie, nijak to nezpochybňuji. Ale vycházím z toho, jak na glosu v Respektu reagovali bezpečnostní experti, kterých si vážím. Například Andor Šándor, kterého lze těžko spojovat s KSČM, když dělal bezpečnostního poradce Mirku Topolánkovi. On říkal, že ta konstrukce má řadu vad a ta glosa v Respektu je až směšná. Neměl jsem žádný důvod panu generálu Šándorovi nevěřit.

Pojďme k politice a koronaviru. Výkonný výbor KSČM prosazoval prodloužení nouzového stavu do 25. května, ale nenašli jste pro to podporu ani ve vlastním poslaneckém klubu. Co se tam stalo?

Poslanci měli z regionů různé poznatky. Naše voličská základna v tom nebyla jednotná. Starší lidé preferovali co nejdelší ochranu. Máme ale i poměrně slušnou skupinu mladých lidí, kteří nás zase vyzývali, abychom co nejrychleji ukončili stav nouze a vrátili se k nastartování ekonomiky. To u našich poslanců vedlo k tomu, aby usilovali o zkrácení. Nakonec jsme tedy panu předsedovi vlády férově oznámili, že nemáme dostatek hlasů na 25. května a je pro nás nejzazším termínem 17. května.

Hnutí ANO se poté pokusilo ve vládě posílit pravomoci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zákonem ve zrychleném režimu do 17. května. Proti se postavili ministři za ČSSD s tím, že by bylo lepší prodloužit nouzový stav. Jak by to mělo být podle KSČM, co podpoříte vy?

Ve středu na jednání všech předsedů politických stran – kromě pana Bartoše, kterého zastupoval předseda klubu Pirátů Michálek – jsme se shodli, že není zájem na prodlužování nouzového stavu. A že je možné posílit pravomoci ministra zdravotnictví v krizovém řízení. Většina předsedů politických stran se shodla, že chce kontrasignaci. To znamená, že rozhodnutí ministra zdravotnictví musí schválit vláda do 48 hodin.

Jinak pravomoci ministra zdravotnictví se neposilují, ale zpřesňují. A to jsem rád, protože v samotném stavu nouze se ukázalo, že je potřeba, aby to rozhodnutí bylo přesně specifikované. I vzhledem k tomu, že kromě věcí, které se týkají přímo zdravotnictví či hygienické služby, se zasahuje i do ostatních sektorů lidského života včetně ekonomiky. V tom případě větší odpovědnost ministra zdravotnictví většině politických stran nevyhovuje. Proto dochází ke zpřesnění. K jednání jsme připraveni a budeme to podporovat ve variantě dodatečného schválení vládou.

Kvůli koronavirové pandemii se v polovině dubna neuskutečnil volební sjezd KSČM. Už jste stanovili náhradní termín?

Nemohli jsme ho svolat, protože jsme nemohli svolat tři sta delegátů. Náhradní termín jsme stanovili po jednání s hotely a majiteli sálů na listopad letošního roku.

I někteří členové vaší strany to interpretovali, že když komunisti neuspějí v podzimních krajských a senátních volbách, může to znamenat váš konec v čele KSČM. V dubnu jste ještě kandidovat chtěl, ale budete chtít křeslo předsedy obhajovat i v listopadu?

To je otázka, kterou zodpovím kádrové komisi sjezdu, opravdu na ni nebudu odpovídat médiím. Zatím mám dostatek nominací z okresních i krajských konferencí a ty nominace jsem přijal, takže budu minimálně do sjezdu stranu řídit. Poté rozhodnou delegáti.

Máte ještě chuť pokračovat? Už před dubnem jste kandidaturu docela dlouho zvažoval…

To samozřejmě záleží na dvou zásadních věcech. Těmi jsou mé zdraví, které od února není, jaké bylo, a poté na mé dohodě v rodině s manželkou.

Už před neuskutečněným dubnovým sjezdem se objevila řada protikandidátů…

(skáče do řeči) Jsem rád, že je dostatek lidí, kteří se hlásí do stranických funkcí. Ukazuje to na perspektivu dalšího vývoje KSČM. Protože myslím, že je asi devět kandidátů na předsedu a asi sedmnáct kandidátů na místopředsedy. Jsem šťastný, že nejsme ani stranou jednoho muže, ani jedné ženy. A že máme dostatek lidí, kteří by ty funkce nejen chtěli, ale i mohli vykonávat.

…v debatách o příštím předsedovi nejčastěji padala jména stávajících místopředsedů Lea Luzara, Stanislava Grospiče či Kateřiny Konečné. Máte mezi nimi svého favorita?

Určitě sdělím delegátům, koho já považuji za nejpřipravenějšího. I v momentě, kdy budu sám kandidovat. Není to otázkou, jak se rozhodnu sám, ale toho, jakou vidím perspektivu strany. Je to moje odpovědnost.

Za vašeho favorita bývá pokládán Stanislav Grospič. Ten třeba loni v listopadu prohlásil, že v roce 1968 nešlo o okupaci a že většina obětí zemřela při autonehodách. Pak se za to sice omluvil, ale nemyslíte, že ho podobné věci diskvalifikují?

To budou posuzovat nikoli novináři, ale delegáti sjezdu. Jestli to mohl být problém pro některé novináře, nevím, zda to bude problém pro někoho z našich delegátů. To je jedna věc. Tou druhou je, že uvažuji o perspektivě, kdo by měl stát v čele strany. Na posledním sjezdu jsme ze sedmi zvolených funkcionářů vyměnili pět. Zůstal jsem jen já a místopředseda Šimůnek. Takže je otázka, jestli pokračovat ve výměně a jakým způsobem.

Pojďme se ještě vrátit k cizím velmocem. Česká televize nedávno odvysílala reportáž s blízkými zesnulého šéfa Senátu Jaroslava Kubery. Podle nich byl týden před smrtí ve stresu kvůli velkému tlaku Číny, aby nejel na zamýšlenou cestu na Tchaj-wan. V podstatě tam bylo naznačeno, že i to mohlo dopomoci k jeho infarktu. Co si o tom myslíte?

Víte, já jsem na setkání na čínský nový rok seděl vedle Jaroslava Kubery, protože on tam byl za Senát a já za Poslaneckou sněmovnu. Nevnímal jsem, že by pan předseda Kubera a pan velvyslanec byli v nějaké nepohodě. Samozřejmě chápu smutek paní Kuberové, také jsem poslal kondolenci, protože jsme s Jaroslavem Kuberou vycházeli velmi dobře, ač jsme byli z jiné politické strany a zastávali jiné názory. Když jsme tam seděli, tak jsem mu říkal, že pokud představitel suverénního státu navštěvuje jiný suverénní stát, navštěvuje nejprve hlavní město a ne provincii. Říkal jsem mu, že pokud tam chce jet, ať jede do Pekingu a až odtud jede do Tchaj-peje. To si myslím, že by každý pochopil vzhledem k výši investic tchajwanských firem v České republice. Ale že začínat v Tchaj-peji a pak jet do Pekingu bych z pohledu suverénní České republiky považoval za nesmysl. Řekl mi na to, že se nad tím bude zamýšlet.

Když už mluvíme o Jaroslavu Kuberovi a sám jste zmínil svůj zdravotní stav, jste už po únorovém infarktu zcela v pořádku?

Cítím se dobře. Kontrolu mám však odloženou až na 25. červen a bude pro mě důležité, jak to lékaři budou hodnotit.