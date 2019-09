Šéf KSČM o Kosovu i koalici. Babišovi vysvětlím dějiny, říká Filip

KSČM na konci minulého týdne vyzvala vládu, aby zabránila přesunutí sochy sovětského maršála Ivana Koněva. Trváte na tom?

Ano. Jsem totiž přesvědčen, že pokud nevypovíme smlouvu mezi Českou republikou a Ruskou federací z ­roku 1993, tak to ani udělat nemůžeme. Protože v té smlouvě jsme se zavázali, že budeme pečovat nejen o vojenské hroby, ale i o památníky. Ten článek si můžeme odcitovat. Hlavně by si ho ale měl odcitovat starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), protože on přísahal, když skládal slib zastupitele, že bude dodržovat ústavu a zákony. A ­mezinárodní smlouva je součástí právního řádu.