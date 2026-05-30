„Já jsem pragmatik, který chce moderní komunistickou stranu. Velmi rád bych spolupracoval v rámci ostatních levicových stran za podmínky, že Komunistická strana Čech a Moravy by byla tou vůdčí stranou v rámci spolupráce levice,“ řekl iDNES.cz Roun.
V projevu na sjezdu přiznal, že KSČM se nachází v hluboké krizi a část veřejnosti straně přestává rozumět.
Ve druhém kole voleb dostal nový předseda KSČM 94 hlasů, jeho soupeře Krajča, který zdůrazňoval obranu socialismu a odpor proti sílícímu antikomunismu. 82 hlasů.
Zájem vést KSČM měla před sjezdem celkem pětice lidí. Vedle Rouna a Krajči také šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová, exposlanec Leo Luzar a Petr Bureš, provozovatel TV Bureš na YouTube. Prokšanová se na sjezdu kandidatury vzdala ve prospěch Krajči.
Na sjezdu už neobhajovala Konečná
S funkcí šéfky komunistů se rozloučila europoslankyně Kateřina Konečná, která se dočkala ovací vestoje.
Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Poslanecké sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.
V projevu na sjezdu Konečná podle stranického webu nasepravda.cz řekla, že KSČM navzdory volebním neúspěchům neprohrála. „Ačkoliv nás pohřbívali a investovali do toho mnoho peněz a sil, přesto nás nedokázali zničit,“ řekla Konečná.
„Z politiky určitě neodcházím. Ostatně v roce 2021 nikdo nevěřil, že se podaří udělat 10 procent v evropských volbách a obsadit 12 ze 14 krajů. V posledních dvou letech jsem prošla třemi náročnými kampaněmi i složitými životními a rodinnými situacemi,“ napsala už před sjezdem Konečná na své facebookové stránce.