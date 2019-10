Komunisté zvažují, že umožní vyšší rodičovskou i bez zvýšení daní

Definitivně se o tom strana rozhodne v pátek ráno. „Myslím, že bychom si měli všichni uvědomit, že jsou tady rodiče, kteří čekají na to navýšení,“ řekla Aulická Jírovcová.

Komunisté podle ní ale nepodpoří návrhy opozičních stran, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly i ty rodiny s dětmi do čtyř let, které si již stihly 220 tisíc korun vybrat. „Rodiče by toto navýšení měli mít v době, kdy jsou na rodičovské dovolené a starají se o své děti,“ uvedla poslankyně.



To, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, neúspěšně v rámci vládní koalice prosazovala ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Koalice se ale kvůli rozpočtovým dopadům dohodla, že vyšší rodičovskou dostanou jen ty rodiny, které ji budou na začátku příštího roku stále ještě pobírat.



Rozhodnutí komunistů, které naznačila Aulická Jírovcová, by znamenalo prolomení patu, který nastal ve Sněmovně. Vláda ANO a ČSSD, kterou komunisté tolerují, totiž zatím trvá na tom, že nejdřív musí být schválen daňový balíček, který zajistí vyšší příjmy do státního rozpočtu.

Vládní poslanci o to zatím marně usilují na právě probíhající mimořádné schůzi Sněmovny. Opozice tomu dokáže bránit, šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura dokázal ve středu hovořit více než dvě a půl hodiny, aby dokázal zabránit hlasování o vládním daňovém balíčku.



Poslanec Jiří Dolejš zdůraznil, že KSČM nemá dohodu s vládou v oblasti daní a není tak vázána ani tím, že musí spolu s vládními poslanci hlasovat proti některým opozičním návrhům.

„Jsem velmi shovívavý a chápavý, pokud jde o používání obstrukční taktiky. Ale řekněme si, že obstrukce je nástroj, jak zvednout politický prapor, jak upozornit na svá stanoviska, aby vláda neválcovala opozici. A to si myslím, že se už naplnilo, ale další pokračování této taktiky už ztrácí věcný charakter. KSČM není strana, která má dohodu s vládou v oblasti daňové politiky,“ řekl Dolejš. „Obstrukce by měly skončit. Je odpovědností zejména ministerstva financí a ANO a zejména těch, kteří teď aktivně obstruují, aby hledali řešení,“ řekl poslanec a rozpočtový expert KSČM.