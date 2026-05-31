Tresty za propagaci komunismu nic nemění, rétorika KSČM zůstane stejná

Autor:
  13:55
Komunistická strana Čech a Moravy nebude měnit rétoriku kvůli trestnosti propagace komunismu. Nedávno zavedený trestný čin pokládá za snahu diskreditovat radikální levici, řekl v neděli novinářům nově zvolený předseda komunistické strany Roman Roun. Delegáti víkendového sjezdu také dokončili volbu místopředsedů, tím prvním zůstal Petr Šimůnek, své místo také obhájil Milan Krajča.
Roman Roun, nový předseda KSČM a jeho předchůdkyně v čele strany Kateřina Konečná | foto: hnuí Stačilo na Facebooku

Roman Roun a Kateřina Konečná na sjezdu KSČM (30. května 2026)
Leo Luzar, Roman Roun a Milan Krajča před volbou předsedy KSČM (30. května 2026)
„Sjezd KSČM dospěl k závěru, že nebudeme měnit rétoriku v souvislosti s novelou trestního zákoníku. Jsme komunisté, jsme na to hrdí a naším cílem je změna systému v tom střednědobém horizontu. Trestní zákoník považujeme za snahu diskreditovat levici v České republice, respektive radikální levici,“ řekl Roun, který v sobotní volbě předsedy porazil ve druhém volebním kole Krajču a v čele komunistické strany vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.

Komunisté jsou podle Rouna přesvědčeni o tom, že ustanovení trestního zákoníku neporušují. „Ostatně máme ve stanovách, že odmítáme jakékoli chování, jakoukoli politickou práci, která směřuje k potlačování práv a svobod člověka,“ zdůraznil. Ustanovení o založení, podpoře a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka bylo do letoška obecnější. Nyní výslovně zmiňuje nacismus a komunismus, základní trestní sazba představuje až pětileté vězení.

Komunisty nově vede Roun. Nedokázali nás zničit, řekla při loučení Konečná

Šimůnek bude mít na starosti stranické řízení a ekonomiku. Hlavním jeho úkolem, jak uvedl, bude systém vedení KSČM zjednodušit a v hospodaření dovést stranu k určité samostatnosti. „Žijeme víceméně bez dotací, nemáme žádné velké sponzory, ale máme majetek naší strany a je třeba realisticky s ním hospodařit,“ řekl.

Nynější sjezd podle Krajči ukázal, že komunisté jsou stále zde a chtějí nadále prosazovat práva pracujících, dostupné bydlení, bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství a mír ve světě. Jako alternativu vůči kapitalismu budou podle něho stavět socialismus. „Komunisté v žádném případě neřekli své poslední slovo, jsou tady a jsou připraveni bojovat za zájmy většiny obyvatel této země,“ zdůraznil Krajča.

Lidé uvěřili, že když zvolí Stačilo!, budou tu ruské tanky, řekl komunista

Konečná se o pozici v čele komunistické strany neucházela. Rezignaci ohlásila po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo!, v němž vedle KSČM figurovali například sociální demokraté. Komunistická strana vypadla ze Sněmovny už ve volbách v roce 2021, nemá zastoupení ani v Senátu. Po volebních neúspěších klesly příspěvky státu na fungování KSČM

Tresty za propagaci komunismu nic nemění, rétorika KSČM zůstane stejná

Roman Roun, nový předseda KSČM a jeho předchůdkyně v čele strany Kateřina... | foto: hnuí Stačilo na Facebooku

Komunistická strana Čech a Moravy nebude měnit rétoriku kvůli trestnosti propagace komunismu. Nedávno zavedený trestný čin pokládá za snahu diskreditovat radikální levici, řekl v neděli novinářům...

31. května 2026  13:55

