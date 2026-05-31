Tresty za propagaci komunismu nic nemění, rétorika KSČM zůstane stejná

„Sjezd KSČM dospěl k závěru, že nebudeme měnit rétoriku v souvislosti s novelou trestního zákoníku. Jsme komunisté, jsme na to hrdí a naším cílem je změna systému v tom střednědobém horizontu. Trestní zákoník považujeme za snahu diskreditovat levici v České republice, respektive radikální levici,“ řekl Roun, který v sobotní volbě předsedy porazil ve druhém volebním kole Krajču a v čele komunistické strany vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Komunisté jsou podle Rouna přesvědčeni o tom, že ustanovení trestního zákoníku neporušují. „Ostatně máme ve stanovách, že odmítáme jakékoli chování, jakoukoli politickou práci, která směřuje k potlačování práv a svobod člověka,“ zdůraznil. Ustanovení o založení, podpoře a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka bylo do letoška obecnější. Nyní výslovně zmiňuje nacismus a komunismus, základní trestní sazba představuje až pětileté vězení.
|
Komunisty nově vede Roun. Nedokázali nás zničit, řekla při loučení Konečná
Šimůnek bude mít na starosti stranické řízení a ekonomiku. Hlavním jeho úkolem, jak uvedl, bude systém vedení KSČM zjednodušit a v hospodaření dovést stranu k určité samostatnosti. „Žijeme víceméně bez dotací, nemáme žádné velké sponzory, ale máme majetek naší strany a je třeba realisticky s ním hospodařit,“ řekl.
Nynější sjezd podle Krajči ukázal, že komunisté jsou stále zde a chtějí nadále prosazovat práva pracujících, dostupné bydlení, bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství a mír ve světě. Jako alternativu vůči kapitalismu budou podle něho stavět socialismus. „Komunisté v žádném případě neřekli své poslední slovo, jsou tady a jsou připraveni bojovat za zájmy většiny obyvatel této země,“ zdůraznil Krajča.
|
Lidé uvěřili, že když zvolí Stačilo!, budou tu ruské tanky, řekl komunista
Konečná se o pozici v čele komunistické strany neucházela. Rezignaci ohlásila po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo!, v němž vedle KSČM figurovali například sociální demokraté. Komunistická strana vypadla ze Sněmovny už ve volbách v roce 2021, nemá zastoupení ani v Senátu. Po volebních neúspěších klesly příspěvky státu na fungování KSČM