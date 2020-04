Podpořte nouzový stav do 25. května, žádá 12 hlasy z 20 vedení KSČM

„Klub KSČM tady vyslechne argumenty vlády a po krátké poradě určitě dojdeme k nějakému závěru, na jak dlouho ten nouzový stav podpořit,“ řekl ve Sněmovně Vojtěch Filip, předseda strany, která toleruje a podporuje vládu Andreje Babiše.

Vláda žádá Sněmovnu o nouzový stav do 25. května a jinde než u komunistů pro tak dlouhou dobu podporu najít nemůže. Další strany mluví o týdnu, maximálně o deseti dnech navíc.



Odpoledne požádal šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik o půlhodinovou poradu poslaneckého klubu strany pro konečné rozhodnutí.

Šéf KSČM Filip nejprve minulý týden řekl, že komunisté jsou ochotni vládě pomoci prodloužit nouzový stav do 17. května, později řekl, že jen o týden.

Do toho ale přišlo pondělní relativně těsné hlasování vedení strany, které skončilo hlasováním 12 jeho členů z 20 pro nouzový stav do 25. května, jak si o to v úterý dopoledne řekl Babiš a po něm i další členové vlády.

