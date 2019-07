KSČM navrhuje škrtnout druhé senátní kolo, což chce i Babiš. Vnitro je proti

Loni v říjnu se druhého kola doplňovací senátních voleb do třetiny horní komory parlamentu zúčastnilo jen 16,49 procenta oprávněných voličů. O senátní volby dlouhodobě nemá moc voličů zájem.

Není tak příliš divu, že se někdo pokouší o změnu. Překvapením je, že jsou to právě komunisté. Sami zastoupení v Senátu ztratili, když je pomohl eliminovat dvoukolový systém, ale vzhledem k nízkým preferencím by stěží dosáhli na senátní obvod i v jednokolovém systému.

Výhodou jednokolové volby je podle komunistů fakt, že se budou konat vždy s volbami do zastupitelstev krajů nebo do zastupitelstev obcí. „Mělo by tak dojít i k vyšší účasti voličů a tím pak i k vyšší legitimitě Senátu,“ řekl místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Právníci ve stanovisku pro vládu doporučují ministrům zaujmout k návrhu komunistů odmítavé stanovisko, proti jejich nápadu se postavilo i ministerstvo vnitra vedené šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, takže věc by se mohla zdát jasná.



Dvoukolový systém je nesmyslný, řekl premiér

Jenže KSČM svou tolerancí jednak drží vládu Andreje Babiše, navíc sám premiér se vyslovil loni na podzim pro jednokolový volební systém do Senátu.



„Volební účast opakovaně vyjádřila názor lidí na Senát. Jen to potvrzuje, že dvoukolový systém je v dnešní době nesmyslný a je potřeba ho změnit na jednokolový,“ uvedl loni v říjnu po senátních volbách Babiš.

„Předloženým návrhem zákona nedojde k naplnění jednoho z deklarovaných cílů návrhu, a to zjednodušení volebního systému pro volby do Senátu,“ vytýkají návrhu komunistů vládní právníci.

Podstatou komunisty navrženého systému je, že volič může seřadit kandidáty uvedené na jednom společném hlasovacím lístku od nejvíce po nejméně preferované. Volič přitom nemusí určit pořadí u všech kandidátů, ale k platnosti hlasovacího lístku je zapotřebí, aby určil tyto preference alespoň u tří kandidátů, není-li kandidátů méně. Pokud nastane rovnost hlasů, byl by podle KSČM zvolen ten, kdo získá více druhých míst. Podle vládních právníků by velmi pravděpodobně takto navrhované určování pořadí nebylo nikdy využito.

„Navržený systém představuje komplikovanější způsob hlasování,“ odmítlo návrh KSČM ministerstvo vnitra. Povinnost vyjádřit alespoň tři preference nutí podle expertů ministerstva vnitra voliče, aby vyjádřili názor na kandidáty, které třeba ani neznají. Na druhou stranu by se tiskem hlasovacího lístku pouze pro jedno kolo ušetřily podle vnitra zhruba 2 miliony korun na jedny volby Ministerstvo financí zaujalo k návrhu KSČM neutrální postoj.

Ministři se návrhem na změnu volebního zákona budou zabývat v úterý. Bez ohledu na postoj vlády pak návrh komunistů dostane k posouzení parlament.