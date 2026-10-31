Realitka KSČM. Straně se ve volbách nedaří, za byznys s nájmy inkasuje miliony

Jen za rok 2025 KSČM získala od nájemníků bezmála 25 milionů, které podle zjištění iDNES.cz využila především na výplaty pro své zaměstnance a politiky.
Komunisté po celé zemi poskytují prostory spolkům, pojišťovnám, restauracím, ale i dalším obchodním společnostem. Podle stanoviska dohledového úřadu nicméně strana pronájmem svých nemovitostí neporušuje zákon.
Vybrané peníze z nájmů komunisté využívají na mzdy pro 181 stranických zaměstnanců. Počtem zaměstnanců se výrazně odlišují od většiny stran.