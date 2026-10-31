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Realitka KSČM. Straně se ve volbách nedaří, za byznys s nájmy inkasuje miliony

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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Na sjezdu KSČM delegáti zvolili v sobotu novým předsedou dosavadního stranického mluvčího Romana Rouna. Místopředsedy zůstali Petr Šimůnek a Milan Krajča. (31. května 2026, Praha. | foto: ČTK

Čistě pragmaticky vzato, komunisté se nemají špatně. V celostátní politice už sice reálně neexistují, ale mají pořád obrovský majetek a velkou naději, že se o ně „matka strana“ postará. Komunistická strana Čech a Moravy totiž disponuje mnoha nemovitostmi, ze kterých ročně vybere nájem v řádu desítek milionů korun.

Jen za rok 2025 KSČM získala od nájemníků bezmála 25 milionů, které podle zjištění iDNES.cz využila především na výplaty pro své zaměstnance a politiky.

Komunisté po celé zemi poskytují prostory spolkům, pojišťovnám, restauracím, ale i dalším obchodním společnostem. Podle stanoviska dohledového úřadu nicméně strana pronájmem svých nemovitostí neporušuje zákon.

Vybrané peníze z nájmů komunisté využívají na mzdy pro 181 stranických zaměstnanců. Počtem zaměstnanců se výrazně odlišují od většiny stran.

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