Europoslankyně Konečná chce do čela KSČM. Ráda by stranu posunula nahoru

Drazí přátelé, sympatizanti, podporovatelé i nepřátelé,



dlouho jsem zvažovala, zda jít do výzvy, která je pro mě politicky nejvyšší. Chci Vás proto informovat, že jsem právě podepsala souhlas s kandidaturou do čela KSČM. Motivovala mě k tomu neskutečná podpora, kterou jsem zažívala mezi straníky i mimo stranu a touha posunout KSČM nahoru. Je to jediná relevantní strana, a to říkám s čistým svědomím, které jde o lidi a myšlenku, že jsou i jiné hodnoty než peníze. Rozhodně př...edem říkám, že se nebudu účastnit kampaní proti svým soupeřům, protože si vážím každého, kdo jde se svou kůží na „trh“. Naopak. Chci nabídnout svou vizi a přiznávám, že nemusí být úspěšná, protože bude tvrdá a neobejde se bez úpravy stylu práce, nových impulsů i změn ve struktuře naší straně. Tím si ale KSČM, chce-li opět stávat na bedně vítězů, musí projít. Ostatně tak už to v životě bývá - není jen to příjemné. Díky moc za Vaši podporu. Bez ní bych nebyla tam, kde dnes jsem.