KSČM: Nebylo v silách Jakeše zbrzdit jevy spjaté s chybami sovětské politiky

Milouši, DĚKUJEME‼️



Snad už sedíš v lepším světě bez hladu, bídy a rozdílů. A snad si u toho dáváš i oblíbené švestkové knedlíky.



“Přes to, co se v naší zemi i jinde v posledních letech stalo a co se děje, jsem přesvědčen, že ideje socialismu, o jejichž naplnění jsem usiloval, představují i nadále lepší budoucnost lidstva. Zůstal jsem komunistou.” Milouš Jakeš