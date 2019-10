Grospičovi v KSČM prošlo, když tvrdil, že oběti okupace byly z autonehod

Grospič reagoval na přijetí zákona, podle nějž má být nově v kalendáři uveden 21. srpen jako Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Schválila to Sněmovna hlasy všech stran s výjimkou KSČM. Z komunistů zákon podpořil jediný, Jiří Dolejš.

Pro zákon hlasovalo 130 ze 137 přítomných poslanců. Nyní ho ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Komunisté při debatě o zákoně mlčeli. Neřekli ani slovo.



„Základní premisa z našeho pohledu souvisí s tím, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný ten moment, to jsme řekli několikrát, ale nebyla nijak odzbrojena Československá armáda, bezpečnostní složky, likvidována státní moc, například jako v případě okupace nacistickým Německem. Tedy, jedná se o vstup zahraničních vojsk, který nebyl šťastný. Největší problém s tím měla samotná komunistická strana. Bylo to díky tomu, že vedení komunistické strany, tehdy v čele s Alexanderem Dubčekem, nezvládlo danou situaci a ty oběti, které jste tady zmiňovala, to byly oběti, které vesměs pocházely z dopravních nehod. Čili samozřejmě, myslím si, že si zaslouží vzpomínat, vyjádřit jim úctu. Ale nebyly to oběti žádných ozbrojených bojů nebo aktivního ozbrojeného boje,“ řekl pak ale o zákoně v debatě Českého rozhlasu místopředseda KSČM Grospič, který patří k ortodoxnímu křídlu strany.