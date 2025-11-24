Vyzkoušeli si kyberútok, řekl komunista Filip o Milionu chvilek. Teď se musí omluvit

Někdejší předseda KSČM Vojtěch Filip se musí omluvit spolku Milion chvilek za to, že jej před šesti lety nepravdivě spojil s kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici. V pondělí o tom po zásahu Ústavního soudu pravomocně rozhodl pražský vrchní soud. Spolek původně omluvy nedosáhl, podle nové judikatury má ale nárok na nápravu dobré pověsti i právnická osoba.
„Jde o střet dvou základních práv - práva na svobodu projevu a práva na ochranu pověsti,“ řekl předseda odvolacího senátu Jiří Čurda s tím, že Filipovo nepravdivé tvrzení přesáhlo přípustnou míru. Politik se bude muset spolku omluvit dopisem, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku.

Součástí rozhodnutí je i Filipova povinnost uhradit spolku náklady soudního řízení, přičemž výši částky soud teprve vyčíslí v písemném odůvodnění verdiktu.

Nikdo z aktérů sporu se pondělního odvolacího zasedání nezúčastnil. Filip v minulosti argumentoval tím, že z jeho vyjádření ani nevyplývá, že by v souvislosti s kyberútokem hovořil právě o Milionu chvilek, a také tím, že spolek dobrou pověst nemá. Zpochybňoval také přepis svého mluveného projevu, v němž sporný výrok zazněl. Komunistova advokátka Barbora Vlachová nyní neúspěšně požadovala vrácení věci k novému projednání u pražského městského soudu.

Filipovy výroky zazněly v prosinci 2019 na zasedání ústředního výboru KSČM. Tehdejší místopředseda dolní komory Parlamentu řekl, že ti, kteří usilují o český Majdan, o státní převrat, nabírají sílu. Zmínil rozsáhlou demonstraci na Letné, kterou předtím v létě organizoval právě Milion chvilek.

„Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ řekl Filip.

Spolek proto na Filipa i na KSČM podal žalobu na ochranu dobré pověsti. Pražský městský soud v září 2020 rozhodl, že Filip se má omluvit, protože tak závažné obvinění nelze pronést bez důkazů. Čurdův odvolací senát ale následně v roce 2022 rozhodl opačně a omluvu nepřiznal.

Vyšel z tehdejšího nového výkladu NS, podle nějž se omluvy či odškodnění za zásah do dobré pověsti nemohly domáhat právnické osoby, tedy třeba firmy nebo spolky. Ústavní soud se pak ale letos v únoru spolku zastal a vrátil spor vrchnímu soudu.

