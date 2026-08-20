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Komunisté v Praze spojili síly s ČSSD. Chtějí zamést s korupcí i chaosem v dopravě

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  14:06

První místopředsedkyně České suverenity sociální demokracie Jana Volfová | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dostupné bydlení a důstojný život lidí pracujících pro hlavní město. To jsou priority uskupení Spojená levice pro Prahu, na kterém se domluvily KSČM, ČSSD a KSČ. Místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová považuje vznik uskupení za začátek cesty, která vyvrcholí za tři roky v parlamentních volbách.

Volfová lídry ve čtvrtek společně s místopředsedou KSČM Milanem Krajčou a členem předsednictva KSČ Petrem Marešem představila na tiskové konferenci. Levice podle nich v pražské politice chybí, což se odráží v nedostupném bydlení, chaosu v dopravě a korupčních skandálech spojených s vedením Prahy. Uskupení bude kandidovat i v několika pražských městských částech, složilo zhruba 40 kandidátek po celém Česku.

Do senátních voleb vyšlou komunisté v Praze 5 předsedkyni pražské KSČM Petru Prokšanovou.

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„Spojená levice je politika, kterou Praha žalostně potřebuje. Potřebuje ji i celá republika,“ uvedla Prokšanová.

V horní komoře chce prosazovat její zrušení či zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů. V Praze má podle Prokšanové, která kandiduje i do pražského zastupitelstva, levice šanci na zisk 15 procent hlasů. Jsou to podle ní hlasy běžných lidí, kteří čekají reálná řešení každodenních problémů například v dopravě či dostupnosti sportu pro děti.

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Praha má podle kandidáta uskupení na primátora Petra Vlčka patřit všem, nejen developerům a finančním skupinám. Uskupení slibuje například zahájit masivní výstavbu obecních bytů s nákladovým nájemným a radikálně omezit neobývané a investiční byty, nezvyšovat roční předplatné městské hromadné dopravy ze současných 3 650 korun či vykoupit infrastrukturu spojenou s vodním hospodářstvím. Pražská plynárenská by pak podle plánu uskupení měla zavést garantované ceny elektřiny a plynu pro Pražany.

Z dalších levicových uskupení letos kandiduje Sociální demokracie do 169 zastupitelstev. Z toho ve 46 případech samostatně, ve 121 jsou sociální demokraté součástí sdružení politické strany či politických stran a nezávislých kandidátů a ve dvou případech kandidují v koalici politických stran. Informovala o tom v tiskové zprávě.

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V krajských městech SOCDEM podává samostatné kandidátku v Brně, v Plzni a Ostravě kandiduje ve sdružení s nezávislými kandidáty pod názvy Sociální demokracie s Plzeňáky a Pro naši Ostravu. V Hradci Králové kandidují sociální demokraté ve sdružení politických stran s KSČM. V Českých Budějovicích v koalici společně s pěti dalšími subjekty. V Pardubicích jsou sociální demokraté zastoupeni na kandidátce Srdcem pro Pardubice.

Do Senátu vyšlou sociální demokraté v obvodu Karviná místostarostu Orlové Romana Galiu, v prvním pražském obvodu ekonoma Vladimíra Kolmana.

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Nová sociální demokracie (NSD), kterou formuje expremiér Vladimír Špidla, teprve bude nabírat členy a vytvářet strukturu v krajích a městech. Letošních komunálních a senátních voleb se tak NSD účastní jen limitovaně, informovala v tiskové zprávě. V říjnu budou v barvách NSD kandidovat do zastupitelstev měst a obcí spíše jednotlivci. Samostatně NSD podala tři kandidátky, konkrétně pro volby do zastupitelstev v Poličce na Svitavsku a Prosetína a Dvakačovic na Chrudimsku.

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